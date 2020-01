El lunes fue la presentación de los personajes y muchos de ellos prometen dar tela para cortar, por sus matices y complejidad. Como es el de Gimena Accardi, que interpreta a Caro. “Me dicen que no tengo filtro pero no sé a qué se refieren... no me extrañen... en unos días nos vemos... ya siento que los quiero mucho”, se anuncia en la cuenta de Instagram de Separadas. Su papel es el de la hermana menor de Inés (Julieta Nair Calvo), que tiene un diagnóstico cercano al síndrome de Asperger.