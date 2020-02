“Podríamos decir que no es neurotípica; tampoco está diagnosticada, pero si tuviera un diagnóstico, probablemente sería asperger -continúa Gimena- Caro es brillante reteniendo frases, es muy inteligente con los números, no entiende de ironías y dice todo lo que piensa. No sabe mentir y ama profundamente. Pero también es como 'una niña’ en el cuerpo de una mujer. Caro mira a los ojos, abraza y se puede relacionar socialmente”.