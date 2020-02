“Me dicen que no tengo filtro pero no sé a qué se refieren... no me extrañen... en unos días nos vemos... ya siento que los quiero mucho”, se presenta su personaje en la cuenta de Instagram de la novela. Su papel es el de la hermana menor de Inés (Julieta Nair Calvo), que tiene un diagnóstico cercano al síndrome de Asperger. Su personaje promete ser uno de los más ricos y complejos de la historia.