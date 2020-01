Su personaje está planteado para, en principio, estar en una docena de capítulos aproximadamente, lo que le permite poder seguir con su protagónico en la obra Hello Dolly, en el teatro Ópera: “Tenía ganas de hacer tele de aire y está buena la propuesta porque no son los horarios que requiere un protagónico, en el musical canto y bailo de jueves a domingo, no podría hacer un personaje con más carga horaria, ya que es una obra compleja, que requiere energía focalizada”.