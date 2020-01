La otra gran curiosidad de la nueva ficción de El Trece tiene a Mariano Martínez como protagonista. Al no poder encabezar el elenco, que tiene a siete figuras femeninas en los créditos principales, el actor prefirió no aparecer en los títulos. No es la primera vez que en un programa de televisión una figura prefiere que su nombre no aparezca antes de hacerlo en un orden que siente que no le corresponde.