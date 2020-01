Este lunes, a las 15.45 los participantes se medirán en un nuevo desafío, con la incorporación de Elsa Serrano como tercer jurado. La modista se sumará a Verónica de la Canal y a Benito Fernández. ¿Cómo será ella con los concursantes? “Ella me encanta. Es una mujer que sabe mucho de costura, tiene experiencia y es una gran diseñadora. No sé si será buena o mala, pero sincera seguro. Tiene la simpleza de decir ‘me gusta’ o ‘no me gusta’ desde un lugar sincero y eso suma”.