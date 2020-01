A partir de su denuncia, inevitablemente tuvo un importante rol social y hasta se convirtió en referente de las mujeres. A pesar de que las cosas se fueron dando, hoy es consciente del lugar que ocupa y lo elije: “Me preparo, trato de estar a la altura, no es una carga pero sí una responsabilidad. Jamás me imaginé lo que iba a pasar, sí me había preparado para el peor escenario en cuanto a dónde me iban a colocar, a revictimizar y sentar en el banquillo, pero no el saldo positivo”.