Así, con las fechas que pudieron ir agendando desde Lisboa viajaron a Francia donde brindaron varios shows y hasta aprendieron el idioma. “El primer mes me ofrecían un vaso de agua y no entendía, era difícil y pensé que si no había estudiado, ya estaba y al mes hice un click: un día me senté con unos amigos y me pise a hablar y no paré”, recordó Gisele hasta un tanto sorprendida de ella misma.