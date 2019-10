El ex futbolista e ídolo mundial pasa un tiempo más tranquilo en sus contiendas mediáticas familiares luego de que sus hijas Dalma y Giannina hayan ido a ver a su equipo en La Plata, aunque no saludaron personalmente al padre cuando lo hicieron. A ésto se suma su encuentro con su nieto Benjamín, que también sirvió para un acercamiento con sus hijas. Al que no ve desde que llegó a la Argentina es al pequeño Diego Fernando, de seis años, tras la estadía que compartieron en México. Resulta insólito que tras encontrarse un tiempo con él y llevarlo a la escuela cuando dirigía a Dorados de Sinaloa, Maradona ahora haya decidido alejarse de nuevo de su madre, Verónica Ojeda, y por ende del pequeño.