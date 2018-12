—Recuerdo que con Cantinflas, por ejemplo, estropeé cuatro reproductores de DVD porque estaban las 24 horas en mi apartamento del D.F. sonando una y otra vez las películas de Mario Moreno, porque quería que fuera así: quería dormir con ese tono de Cantinflas pegado a mi cama. Con Camarón de la Isla me pasó algo parecido: al no saber qué canciones al final tiene la película, al momento de mi preparación me las preparé todas y todas al milímetro; son más de 100. Eso sorprendió mucho a los productores y al director. A veces me rayo mucho. Creo que es lo que hay que hacer para esta profesión. Y por ello, se pagan consecuencias.