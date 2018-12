Por entonces, Faithfull era un objeto decorativo, un ángel con grandes tetas, como la llamó el productor de los Stones Andrew Loog Oldham. Así la lanzó al mundo de la música, más como una imagen que como una voz, aunque desde entonces y de manera intermitente no ha parado de cantar. El tema que dio el puntapié inicial fue "As Tears Go By", ese que compusieron Richards y Jagger encerrados en una habitación, obligados por Oldham a que tuvieran temas propios. Fue Marianne la encargada de ponerle voz y de regalarle al mundo la primera composición de un dúo que sería legendario.