Steam ofrece una aventura de supervivencia que pronto será de pago - VALVE

Guardar

Ruins to Fortress, un juego de supervivencia inspirado en Fallout, puede descargarse gratis en Steam por tiempo limitado antes de que sus creadores comiencen a venderlo con el lanzamiento de la versión 1.0.

El título, desarrollado por el estudio independiente NimbleBeasts, permanecerá sin costo hasta el 15 de diciembre para los usuarios que lo añadan a su biblioteca. Cuando llegue la versión definitiva, tendrá un precio de USD 6,99. Quienes lo reclamen antes de la fecha límite podrán conservarlo para siempre en su cuenta de Steam, aunque decidan instalarlo después.

PUBLICIDAD

Reclamar el juego antes del 15 de diciembre garantiza su conservación (Steam)

Ruins to Fortress combina supervivencia, construcción y combate

Ruins to Fortress es un RPG de supervivencia en dos dimensiones con gráficos pixel art y ambientación postapocalíptica. Sus referencias incluyen el universo de Fallout, aunque también toma elementos de Darkest Dungeon y This War of Mine.

El objetivo principal consiste en reunir materiales y convertirlos en un refugio capaz de resistir ataques. El jugador debe construir estructuras, crear armas y fabricar equipo para defender su base de enemigos controlados por inteligencia artificial o por otras personas conectadas a los servidores.

La defensa del refugio ocupa un lugar central. Es posible utilizar trampas, torretas y construcciones especiales para dificultar las invasiones. El juego también incluye un arsenal amplio, con armas que permiten responder a los ataques de facciones rivales.

PUBLICIDAD

Los jugadores cuentan con bots que ayudan a formar clanes, saquear ubicaciones, acelerar la construcción y explorar islas con diferentes niveles de dificultad. La propuesta permite jugar en solitario o con amigos, con opciones centradas en cooperación, enfrentamientos entre usuarios y combates directos.

El procedimiento solo exige iniciar sesión en la tienda digital, localizar la ficha oficial y pulsar la opción disponible, sin descargarlo de inmediato ni crear perfiles adicionales - crédito Valve

El acceso anticipado mantuvo el juego gratuito

NimbleBeasts trabaja en el proyecto desde 2024. Durante ese período, el juego recibió actualizaciones y mejoras que fueron bien recibidas por quienes lo probaron. La permanencia en acceso anticipado permitió que el título se ofreciera como free-to-play mientras el estudio ajustaba sus sistemas y añadía contenido.

La situación cambiará con el estreno de la versión 1.0. A partir de diciembre, el juego dejará de ser gratuito para quienes no lo hayan reclamado y se venderá por USD 6,99. La transición no afectará a los usuarios que lo incorporen antes del 15 de diciembre.

PUBLICIDAD

Para conservarlo, no hace falta completar partidas, descargar archivos ni crear una cuenta adicional fuera de Steam.

Una vez que llegue la versión 1.0, los jugadores que lo añadieron durante el período gratuito podrán seguir utilizándolo sin pagar. El cambio de precio afectará solo a quienes intenten conseguirlo después de la fecha indicada.

El proyecto ofrece alternativas para combatir amenazas controladas por el juego, competir contra otras personas, participar en duelos con bots o construir con menos restricciones dentro de escenarios devastados (Imagen Ilustrativa Infobae)

La experiencia ofrece servidores con mecánicas distintas. Los usuarios que prefieran enfrentar amenazas controladas por el juego pueden utilizar el modo PvE. Quienes busquen competir contra otras personas tienen disponibles espacios PvP.

También existe un modo Deathmatch con bots, pensado para combates directos. La modalidad Sandbox deja de lado parte de las reglas de supervivencia y permite una experiencia más relajada, enfocada en construir y probar recursos sin la misma presión de los ataques.

PUBLICIDAD

El nivel de libertad es uno de los aspectos destacados por los jugadores que ya probaron el proyecto. Cada servidor ofrece una forma diferente de recorrer el escenario postapocalíptico, levantar defensas y elegir si el objetivo consiste en cooperar, saquear o competir.

Cómo reclamar el juego sin pagar en Steam

El proceso para añadir Ruins to Fortress a una cuenta es sencillo:

Iniciar sesión en Steam desde la aplicación o el sitio web. Buscar “Ruins to Fortress” en la tienda. Abrir la ficha oficial del juego. Confirmar que aparece la opción “Jugar”. Seleccionar el botón para incorporarlo a la biblioteca. Revisar que el título figure en la colección personal.

La recomendación es reclamar primero el juego y descargarlo más tarde. Así, el espacio disponible en el computador no impide aprovechar el período gratuito antes del 15 de diciembre.

Steam permite comprar, descargar y actualizar juegos desde una sola cuenta. Los títulos añadidos a la biblioteca quedan asociados a una licencia de uso, no a una copia física que pueda revenderse. En el caso de Ruins to Fortress, reclamarlo antes del cambio de precio permite conservar una propuesta de supervivencia y construcción sin costo.

PUBLICIDAD