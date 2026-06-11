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Así es como con un chip alteran cajeros automáticos y clonan tu tarjeta

Estafadores manipulan el cajero al abrir el teclado y la ranura para instalar dispositivos que capturan el PIN del usuario

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Este video presenta la remoción de un dispositivo acoplado a la ranura de tarjetas de un terminal de pago. Una mano manipula el lector, separando el componente externo. Se observa a una mujer en pantalla, quien parece explicar la identificación de elementos inusuales en máquinas dispensadoras de combustible o cajeros automáticos. Este material es de carácter informativo sobre técnicas de ciberseguridad para la protección de datos bancarios.

Sacar dinero del cajero automático también requiere de seguir ciertos cuidados, porque existen estrategias, como la recientemente advertida por María Aperador, experta en ciberseguridad, en la que detalló cómo se altera la parte física del dispositvo para robar información.

La clave de este ataque está en la instalación de un chip y otros elementos camuflados, capaces de copiar información sensible y capturar el número PIN del usuario sin que este lo note.

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Cómo funciona la nueva modalidad de clonación con chip en cajeros automáticos

El procedimiento comienza con la intervención directa del cajero automático. Los estafadores utilizan herramientas, como llaves similares a las de un coche, para abrir y manipular el teclado y la ranura donde se inserta la tarjeta bancaria.

En el video compartido por la experta, se observa cómo un individuo levanta las teclas y extrae una pequeña bandeja de la ranura del cajero. En ese espacio, el delincuente introduce un chip —también referido como “skimmer”—, que queda oculto a simple vista.

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Vista trasera de un hombre joven usando un cajero automático en una acera urbana. La pantalla del cajero muestra menú. Al fondo, una calle con tráfico.
La combinación del chip de clonación y un accesorio en el teclado permite clonar la tarjeta y acceder a los fondos de la víctima en el cajero automático. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mismo procedimiento se realiza en el teclado, donde un accesorio adicional puede registrar las pulsaciones del PIN. La combinación de ambos dispositivos permite a los estafadores clonar la tarjeta y posteriormente acceder a los fondos de la víctima.

Esta técnica, según Aperador, es cada vez más habitual y representa una amenaza real para cualquier persona que utilice cajeros automáticos, especialmente en zonas poco concurridas o con escasa vigilancia.

Señales para detectar la manipulación de cajeros automáticos

Reconocer los signos de que un cajero ha sido intervenido resulta esencial para evitar caer en este tipo de fraude. Los especialistas recomiendan prestar atención a cualquier indicio inusual en el dispositivo.

Entre los consejos más efectivos se encuentra la inspección visual antes de insertar la tarjeta: comprobar que la ranura, el teclado y el dispensador de efectivo no presenten piezas movidas, sueltas o de aspecto diferente al habitual.

Detectar piezas sueltas, movidas o distintas en la ranura, el teclado o el dispensador de efectivo ayuda a identificar un cajero automático manipulado. (REUTERS/Benoit Tessier)
Detectar piezas sueltas, movidas o distintas en la ranura, el teclado o el dispensador de efectivo ayuda a identificar un cajero automático manipulado. (REUTERS/Benoit Tessier)

Dispositivos como los chips de clonación y las cámaras ocultas suelen estar camuflados en accesorios que parecen formar parte del cajero. Si al tocar el teclado o la ranura se detectan movimientos extraños, holguras o elementos que sobresalen, lo aconsejable es abstenerse de usar ese terminal y buscar otro.

También es útil comparar el aspecto de varios cajeros de la misma entidad para identificar diferencias sospechosas.

Cubrir el teclado con la mano al ingresar el número secreto es otra recomendación clave. Aunque los chips pueden clonar la banda magnética, los delincuentes necesitan el PIN para acceder al dinero. Proteger este dato reduce considerablemente el riesgo de sufrir un robo.

Otras trampas frecuentes y variantes de fraude en cajeros

Además del uso de chips para clonar tarjetas, existen otras trampas recurrentes en cajeros automáticos. Una práctica habitual es la instalación de cámaras diminutas, ubicadas estratégicamente para grabar el momento en que el usuario teclea su clave.

Otra variante es la colocación de una pieza adicional en el dispensador de efectivo, que retiene los billetes tras simular una avería. Cuando el cliente se retira, el estafador recoge el dinero atascado.

Entre las trampas en cajeros automáticos también figuran las cámaras ocultas para grabar la clave y los dispositivos que retienen los billetes en el dispensador. (Europa Press)
Entre las trampas en cajeros automáticos también figuran las cámaras ocultas para grabar la clave y los dispositivos que retienen los billetes en el dispensador. (Europa Press)

Las técnicas de ingeniería social también representan un riesgo. En estos casos, el delincuente se acerca a la víctima bajo cualquier pretexto, ofrece ayuda o inicia una conversación, con el objetivo de distraerla y obtener información confidencial. Otras veces, se apodera del dinero después de la retirada o aprovecha problemas en el cajero para quedarse con la tarjeta.

Para minimizar el riesgo de fraude, las entidades financieras recomiendan adoptar una serie de medidas preventivas. Activar las alertas de transacciones es una de las estrategias más eficaces; estas notificaciones, enviadas al móvil o correo electrónico, permiten detectar movimientos no autorizados de inmediato.

Configurar límites diarios de extracción de efectivo ayuda a reducir el impacto económico en caso de acceso indebido a la cuenta. También se sugiere evitar retirar grandes sumas de dinero y, en caso de necesitarlo, optar por transferencias bancarias.

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