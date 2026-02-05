El botón del cajero que debes oprimir al retirar dinero para proteger tu cuenta bancaria de robos

Antes de retirarse del terminal hay que asegurarse que la sesión quede cerrada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La protección de las cuentas bancarias y la información personal al extraer dinero de los cajeros automáticos reside en gestos aparentemente menores. Entre las pautas más enfáticas del Banco de España se destaca la necesidad de presionar el botón ‘cancelar’ antes de abandonar el terminal.

Mantener la sesión abierta durante algunos segundos después de la transacción supone un riesgo real, así que este simple acto puede impedir accesos no autorizados a las cuentas y bloquear intentos de fraude.

Por qué es clave oprimir la tecla ‘cancelar’ antes de abandonar el cajero

Este consejo adquiere relevancia porque ciertos modelos de cajeros mantienen la sesión activa brevemente tras la extracción del efectivo.

En ese intervalo, cualquier persona podría consultar el saldo, revisar movimientos recientes o incluso realizar operaciones adicionales si la sesión no se ha fanlizado correctamente.

Si no se oprime la tecla 'cancelar' otra persona puede revisar detalles sensibles de la cuenta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sumado a la protección de la sesión, la autoridad financiera española recalca la importancia de retirar el recibo generado por la transacción.

Estos recibos pueden incluir datos sensibles, como fragmentos del número de tarjeta o el saldo disponible, y si no se necesita conservarlo, lo más seguro es destruirlo para no facilitar el acceso de extraños a datos privados.

Qué otras pautas seguir al retirar dinero de un cajero automático

Antes de utilizar cualquier cajero automático, debe inspeccionarse visualmente para comprobar que no haya dispositivos extraños en el lector de tarjetas, el teclado o el dispensador de efectivo.

Inspeccionar visualmente el cajero automático detecta posibles dispositivos para clonar tarjetas, cámaras ocultas y trampas en el dispensador de efectivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Banco de España alerta sobre la presencia de dispositivos destinados a clonar tarjetas, cámaras ocultas y trampas para retener billetes, mecanismos habituales en las modalidades de fraude detectadas.

Entre otros consejos seguros figuran: cubrir el teclado al introducir el PIN, con la mano libre, el celular o la cartera, para impedir que cámaras ocultas o personas próximas capten la clave; y elegir cajeros en interiores o zonas bien iluminadas.

Además, la prevención frente a robos físicos es esencial. El Banco de España aconseja guardar el dinero antes de separarse del cajero, evitando ordenar pertenencias en las inmediaciones, para reducir la vulnerabilidad a hurtos o engaños basados en la distracción.

Cuáles son los fraudes más comunes en cajeros automáticos

Las técnicas de fraude más comunes en cajeros incluyen clonación de tarjetas, uso de cámaras para capturar el PIN e ingeniería social. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las técnicas más utilizadas para engañar a los usuarios se encuentran la clonación de tarjetas, el empleo de cámaras para registrar el PIN y la utilización de trampas que retienen dinero en el dispensador. Otro método común es la ingeniería social: personas que fingen necesitar ayuda para extraer información confidencial.

También, ante mensajes insólitos en el terminal o solicitudes de datos poco usuales, la pauta a seguir es desistir de la operación y cancelar de inmediato.

En caso de padecer una incidencia técnica, el Banco de España indica que nunca debe aceptarse asistencia de desconocidos y que el contacto debe hacerse directamente con el banco.

Si se produce un fraude, es vital realizar una denuncia ante las autoridades y notificar el hecho a la entidad bancaria con la mayor inmediatez posible.

De qué forma la tecnología puede ayudar a mitigar los robos en una cuenta bancaria

Las aplicaciones y notificaciones pueden ayudar a vigilar los movimientos bancarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de herramientas tecnológicas, como la activación de notificaciones por SMS o correo electrónico en cada transacción, fortalece la capacidad de respuesta ante eventuales usos indebidos de la tarjeta o la cuenta.

Limitar el retiro diario de efectivo, optar por transferencias bancarias para mover sumas altas y usar tarjetas virtuales en compras digitales o aplicaciones de pago temporales constituye una protección adicional frente a robo de datos en cajeros automáticos.

Asimismo, la actualización permanente en materia de fraudes y la consulta de guías especializadas, propuestas por las entidades bancarias, refuerzan los hábitos preventivos de los usuarios y contribuyen a un espacio más seguro en las operaciones financieras.