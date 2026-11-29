Samsung Electronics presentó a su directorio un prototipo de robot humanoide con capacidad para manipular objetos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Samsung Electronics presentó un prototipo de su primer robot humanoide y planea mostrarlo al público en enero, según informó la agencia Reuters. Aunque por ahora la compañía surcoreana se negó a hacer comentarios sobre este desarrollo.

La presentación al directorio fue el jueves en el centro de investigación en robótica que la empresa tiene en Seúl, allí asistió el codirector ejecutivo TM Roh. La demostración se centró en el control del cuerpo completo y en la capacidad del robot para tomar y manipular objetos con brazos y manos.

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El debut público sería en la feria de tecnología CES, que se realiza en Las Vegas, que se celebrará del 6 al 9 de enero de 2027, por lo que los detalles del robot, su aspecto, su precio y su fecha de venta no están confirmados por la empresa.

Cómo es el mercado de robots humanoides

Reuters señaló que la empre entra a un mercado que ya incluye a Unitree, a Tesla y a Boston Dynamics. El plan se apoya en una unidad creada en julio, llamada Robotics eXperience (RX), que depende directamente de Roh.

Samsung busca convertir sus fábricas en plantas operadas con inteligencia artificial hacia el año 2030. (Hexagon)

Según la agencia, esa unidad supervisa la investigación y el desarrollo, la estrategia a largo plazo y la comercialización de los robots. La compañía busca nuevas fuentes de crecimiento más allá de los chips de memoria y los teléfonos, su negocio principal.

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En marzo, la empresa, que también fabrica pantallas, televisores y electrodomésticos, dijo que quiere convertir sus fábricas en plantas operadas con inteligencia artificial hasta 2030 e incorporar robots humanoides a sus procesos de producción, según Reuters.

Samsung anunció además que planea construir una línea de producción de robots humanoides en Gumi, una ciudad del sureste de Corea del Sur donde están sus fábricas de teléfonos. Tiene áreas de investigación en robótica en Estados Unidos, China y Japón, y en 2024 se convirtió en el mayor accionista de la surcoreana Rainbow Robotics.

Por qué la mano es el desafío técnico central

La compañía prioriza la manipulación con las manos, uno de los mayores obstáculos de los humanoides pensados para trabajar en fábricas: deben agarrar, girar y reubicar piezas de forma confiable, indicó la fuente de Reuters.

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La manipulación precisa con manos robóticas representa el desafío técnico central para las tareas en líneas de producción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Kris Hauser, jefe del laboratorio de robótica de RX, explicó en septiembre la exigencia de la industria. “Le dices al dueño de la fábrica que tu robot tiene un 99% de éxito y se van a reír, porque tiene que ser 99,99% para desplegarlo en la línea”, afirmó. Y agregó: “Es un juego muy duro”.

Hauser dijo también en septiembre que las ambiciones de más largo plazo de la compañía incluyen robots para el hogar, capaces de hacer tareas domésticas y de asistir a personas mayores.

Medios surcoreanos como Yonhap consignaron que la empresa habría aplicado a las manos del robot técnicas de mecanizado y ensamblaje de precisión que desarrolló para sus teléfonos plegables Galaxy. Se trata de información de fuentes de la industria, no confirmada por la compañía.

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Tesla adquiere activos de EMAG para impulsar la producción de Optimus

Tesla busca fortalecer la fabricación de sus robots humanoides Optimus mediante la adquisición de activos de EMAG, compañía alemana especializada en maquinaria industrial de precisión con historia desde 1867.

Tesla adquirió activos de la empresa alemana EMAG para producir piezas industriales destinadas al robot Optimus. (REUTERS/Go Nakamura)

La operación, registrada ante el Bundeskartellamt el 23 de noviembre de 2026, no detalla precio ni instalaciones incluidas.

EMAG fabrica equipos de torneado, rectificado y corte de engranajes, tecnología clave para producir actuadores y articulaciones precisas que permiten que Optimus camine o manipule objetos.

Con esto, Tesla reduciría su dependencia de proveedores externos y controlaría más etapas de producción, mientras avanza con unidades en Fremont y expande infraestructura en Texas.

La compañía ya aplicó esta estrategia antes, con Grohmann Engineering en 2017 y Maxwell Technologies en 2019.