Mujeres en México podrán usar TikTok para pedir auxilio si sufren violencia: Línea 079 operará en la red social

FILE PHOTO: The TikTok app icon on a smartphone in this illustration taken October 27, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

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La violencia contra las mujeres mantiene una presencia cotidiana en México: entre enero y agosto de 2026, los servicios de emergencia registraron 196 mil 125 llamadas por probables incidentes.

Frente a esa cifra, la Secretaría de las Mujeres anunció que se incorporó la Línea 079, opción 1, a TikTok para ofrecer orientación y canalización desde una de las plataformas digitales con mayor uso.

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La medida forma parte del Primer Acuerdo de colaboración voluntaria para combatir las violencias en el ámbito digital. La Secretaría de las Mujeres desarrolla el mecanismo con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) y TikTok.

La incorporación permitirá que las personas usuarias encuentren una vía de apoyo al realizar búsquedas vinculadas con agresiones contra mujeres. El recurso estará disponible dentro de la plataforma en México.

TikTok mostrará una tarjeta de ayuda en búsquedas sobre violencia

Cuando una persona realice búsquedas con términos sensibles como “feminicidio”, “violencia de género” o “acoso sexual”, TikTok desplegará de forma automática una tarjeta de ayuda bajo la leyenda “Te queremos ayudar”.

La tarjeta dará acceso directo a la Línea de las Mujeres 079, opción 1. El servicio opera las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

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A través de este canal, las usuarias podrán recibir un primer acompañamiento, orientación especializada y canalización a las instancias que correspondan, de acuerdo con la información proporcionada sobre el acuerdo.

La medida deriva del acuerdo firmado en marzo por el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y las principales plataformas digitales.

El acuerdo busca que los espacios digitales sean libres de agresiones y revictimización para las mexicanas.

La integración de la Línea 079, opción 1, amplía los recursos de atención y orientación para mujeres dentro de TikTok.

El Gobierno de México plantea que la colaboración con el sector tecnológico permita garantizar la igualdad sustantiva y el acceso al derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, también en los espacios digitales.

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Las llamadas de emergencia aumentan desde 2018

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informó que entre enero y agosto de 2026, los Centros de Atención de Llamadas de Emergencia registran 196 mil 125 incidentes relacionados con violencia contra la mujer en las 32 entidades federativas.

La Ciudad de México concentra 40 mi 040 incidentes en ese periodo. Chihuahua suma 38 mil 598 y el Estado de México, 24 mil 860.

Coahuila registra 14,502 llamadas y Sonora, 14,205. Jalisco reporta 9,937; Puebla, 8 mil 422; Morelos, 7 mil 551; Guanajuato, 5 mil 942; y Veracruz, 5 mil 493.

Chiapas contabiliza 4,396 incidentes. Michoacán suma 3,244; Tamaulipas, 2,969; Oaxaca, 2,669; y Baja California, 2,660.

Quintana Roo registra 1,828 llamadas; Zacatecas, 1,277; San Luis Potosí, 1,225; Baja California Sur, 1,153; Guerrero, 1,095; Yucatán, 964; y Tlaxcala, 914.

Querétaro reporta 705 incidentes. Sinaloa suma 622, mientras que Colima, Durango y Nayarit registran 599 cada uno. Nuevo León contabiliza 286; Tabasco, 272; e Hidalgo, 270.

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Las llamadas al número único 9-1-1 no constituyen denuncias ante una autoridad. Son registros de probables incidentes de emergencia basados en la percepción de la persona que realiza la llamada.

Los datos corresponden al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y son reportados por los Centros de Atención de Llamadas de Emergencia de las 32 entidades federativas.

El 079 brinda atención las 24 horas durante todo el año

El 079 es el número del Gobierno de México que ofrece atención a la población las 24 horas del día, los 365 días del año, para consultas sobre trámites, programas sociales y acceso a servicios públicos.

La atención es gratuita, confidencial y personalizada. El servicio ofrece orientación a la ciudadanía mediante un esquema de atención cálido.

Uno de los programas disponibles es la Línea Bienestar para las Mujeres. Este servicio brinda atención y orientación jurídica y psicológica a distancia para mujeres que enfrentan violencia de cualquier tipo.

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La Línea Bienestar para las Mujeres proporciona información general sobre derechos y servicios disponibles. También ofrece orientación jurídica especializada sobre las acciones que pueden tomarse ante hechos de violencia.

El programa brinda apoyo emocional y psicológico. También permite enlazar a las usuarias con Centros de Justicia para la Mujer u otras instancias de apoyo, como la Secretaría de las Mujeres.

La atención incluye asesoría sobre la manera de presentar denuncias ante la autoridad competente.