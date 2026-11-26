Durante el encuentro se abordaron los derechos de los pueblos indígenas en el desarrollo turístico, el liderazgo y la participación de las mujeres, (The Visitors Panama)

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Representantes de 19 pueblos indígenas de igual número de países de América Latina y el Caribe avanzaron en la creación de una agenda regional y una red de cooperación para el turismo liderado por comunidades originarias.

El avance dio durante la II Cumbre de Turismo Indígena de América Latina y el Caribe (CTILAC), celebrada en Panamá.

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El encuentro, que convocó a 190 participantes, entre representantes gubernamentales, organizaciones comunitarias y organismos internacionales, tuvo como eje central la consolidación de la Red de Turismo Indígena de América Latina y el Caribe (RTILAC), una plataforma orientada a coordinar estrategias, intercambiar experiencias y fortalecer la cooperación regional en la materia.

Juan Carlos Navarro, ministro de Ambiente de Panamá, marcó el tono del encuentro desde su apertura. “El turismo indígena no debe limitarse a mostrar la riqueza cultural de nuestros pueblos; debe reconocer sus derechos, respetar a sus autoridades tradicionales, apoyar su autonomía y garantizar que los beneficios lleguen a las comunidades”, afirmó el funcionario.

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Navarro destacó el papel de los pueblos indígenas en la protección de bosques, fuentes de agua y biodiversidad, y puso como ejemplo las experiencias desarrolladas por comunidades Emberá en el Parque Nacional Chagres, donde el turismo cultural y de naturaleza se ha convertido en una fuente de ingresos que, al mismo tiempo, fortalece la conservación del entorno.

El encuentro convocó a 190 participantes, entre representantes gubernamentales, organizaciones comunitarias y organismos internacionales. (MiAmbiente)

El ministro también mencionó iniciativas impulsadas en Guna Yala y la comarca Ngäbe-Buglé como experiencias con potencial para consolidarse como alternativas sostenibles de desarrollo económico.

“Panamá apuesta por este modelo como una oportunidad para generar ingresos y promover el desarrollo sostenible de las comunidades, sin poner en riesgo su identidad ni sus formas de vida”, sostuvo.

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Las jornadas abordaron los derechos de los pueblos indígenas en el desarrollo turístico, el liderazgo y la participación de las mujeres, y los mecanismos para fortalecer la gobernanza comunitaria dentro del sector.

Como resultado de los debates, se prevé la elaboración de un plan de acción regional para orientar el trabajo de la nueva red.

Andrea Zaldarriaga, especialista en género y diversidad del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), subrayó la importancia de articular el trabajo entre pueblos indígenas, gobiernos y sector privado para traducir el potencial del turismo originario en oportunidades económicas concretas.

Abogan por reconocer los derechos del turismo indígena, respetar a sus autoridades tradicionales y garantizar que los beneficios lleguen a las comunidades. (MiAmbiente)

“Las prioridades deben surgir de los pueblos indígenas y todo lo demás debe acompañar esas voces, siempre respetando su autonomía y sus propias formas de decisión”, señaló.

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Como país anfitrión, Panamá impulsó la II Cumbre de Turismo Indígena de América Latina y el Caribe como un espacio para intercambiar experiencias, establecer alianzas y promover destinos indígenas basados en la sostenibilidad y la gobernanza propia.

El Ministerio de Ambiente respaldó el evento con una línea de trabajo orientada a fortalecer la participación comunitaria y promover la articulación interinstitucional en favor de un turismo responsable y comprometido con la conservación.

Las propuestas surgidas del encuentro apuntan a traducirse en oportunidades concretas para los territorios indígenas y para las generaciones venideras.

Panamá es el único país de América Latina con una ley específica de Turismo Indígena Sostenible, la Ley 290, reglamentada en 2025, que establece reglas para proteger la gobernanza, la propiedad intelectual y la participación comunitaria.

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El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, destacó el papel de los pueblos indígenas en la protección de bosques, fuentes de agua y biodiversidad. (MiAmbiente)

El propósito de la Red de Turismo Indígena de Panamá es cerrar las brechas que aún existen entre el potencial y la realidad del turismo indígena. Su trabajo de articulación, capacitación, promoción y representación internacional busca asegurar que el crecimiento del sector ocurra bajo principios de equidad, respeto cultural y sostenibilidad, señala la publicación The Visitor Panama.

La norma jurídica reconoce como prioridad nacional la promoción del turismo indígena sostenible en pueblos indígenas, comunidades y regiones del país con potencial turístico.