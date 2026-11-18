El director de desarrollo de software de Arika, Akira Kurabayashi, falleció a los 56 años por una insuficiencia cardíaca. (Foto: X)

Guardar

La industria de los videojuegos despidió a uno de los programadores que acompañó su tránsito desde las máquinas recreativas hasta los títulos conectados en línea. Akira Kurabayashi, director y responsable del departamento de desarrollo de software de Arika, murió a los 56 años por una insuficiencia cardiaca.

“Su obra abarcó una amplia gama de géneros, incluyendo la serie Street Fighter EX, Tetris The Grand Master, Fighting Layer, Everblue, The Druaga Online, la serie Forever Blue y la serie Fighting EX Layer”, aseguró Arika, estudio japonés al que Kurabayashi se incorporó después de una etapa en Taito.

PUBLICIDAD

La empresa señaló que prepara un acto de despedida conforme a los deseos de la familia y destacó la influencia de su experiencia técnica en la organización de los grupos de desarrollo.

Kurabayashi integró el equipo de Street Fighter EX, producción que llevó la franquicia a entornos tridimensionales en 1996. (Foto: IMDB)

Cómo fue la carrera de Akira Kurabayashi

Kurabayashi inició su carrera en Taito, una de las compañías centrales de la era de los salones recreativos japoneses. Allí ejerció como programador principal en Darius Gaiden, publicado en 1994, además de participar en Fighters’ Impact y Vertexer.

Darius Gaiden pertenecía a la serie de disparos espaciales de desplazamiento lateral protagonizada por la nave Silver Hawk. El jugador debía avanzar entre formaciones de enemigos, evitar proyectiles y reforzar el armamento mediante mejoras recogidas durante cada nivel.

PUBLICIDAD

La identidad visual del juego se apoyaba en adversarios y jefes con formas de peces, crustáceos y otras criaturas marinas mecánicas. Contaba con rutas alternativas y una estructura que permitía recorrer solo una parte de sus zonas en cada partida.

Kurabayashi inició su carrera en Taito y trabajó como programador principal del videojuego Darius Gaiden en 1994. (Foto: YouTube)

Kurabayashi figuró entre los programadores de aquel título de 1994, que trasladó a una pantalla única la acción de una franquicia conocida hasta entonces por sus gabinetes panorámicos. El trabajo combinaba efectos visuales, enemigos de gran tamaño y mecánicas como la posibilidad de capturar ciertos subjefes para que auxiliaran temporalmente a la nave.

Su llegada a Arika coincidió con una etapa de cambios técnicos en el sector. La empresa había sido fundada en 1995 por Akira Nishitani, uno de los diseñadores vinculados a Street Fighter II durante su paso por Capcom. El estudio reunió a desarrolladores con experiencia en juegos de lucha y recreativas, en un momento de expansión de los gráficos poligonales.

PUBLICIDAD

Asimismo, Kurabayashi integró el grupo de Street Fighter EX, lanzado en 1996. La serie trasladó la base competitiva de Street Fighter a escenarios y personajes tridimensionales, aunque mantuvo elementos de combate en un plano lateral, ataques especiales y el sistema de barras de energía asociado a la saga. El proyecto constituyó una de las primeras producciones de Arika y dio lugar a varias entregas posteriores.

El programador intervino en 1998 en el desarrollo de Tetris The Grand Master para salones recreativos. (Foto: Nintendo)

Qué rol tuvo Akira Kurabayashi en la expansión de Tetris

El recorrido del programador dentro del estudio no quedó limitado a los juegos de lucha. En 1998 participó en Tetris The Grand Master, versión de la creación de Alekséi Pázhitnov diseñada para elevar el ritmo y la precisión requerida al jugador. La serie se hizo conocida por sus niveles de velocidad creciente, sus sistemas de clasificación y una exigencia orientada a quienes dominaban la caída y rotación de las piezas.

PUBLICIDAD

A su vez, intervino en Fighting Layer, otro título de combate de Arika, y en Everblue, una aventura para PlayStation 2 centrada en el buceo, la búsqueda de objetos y la investigación de naufragios. Esa línea de trabajo tuvo continuidad en Endless Ocean, desarrollado por el estudio para Wii y publicado por Nintendo en 2007.

Endless Ocean propuso una experiencia de exploración submarina alejada de la acción convencional. El jugador controlaba a un buzo en aguas tropicales, identificaba especies, tomaba fotografías, registraba hallazgos y visitaba pecios o ruinas bajo el agua. La propuesta incluyó opciones de conexión mediante el entonces servicio Nintendo WiFi Connection para realizar inmersiones con otra persona.

PUBLICIDAD

Akira colaboró en el desarrollo de títulos para consolas de Nintendo. (Europa Press)

Nintendo describió el juego como una travesía de buceo con libertad para nadar, observar animales marinos y documentar peces. Arika desarrolló después Endless Ocean 2: Aventuras bajo el mar, que amplió los escenarios de inmersión y las tareas de investigación.

Cómo fueron los últimos años de Akira Kurabayashi

En la fase más reciente de su carrera, Kurabayashi volvió a trabajar con franquicias de larga trayectoria, aunque adaptadas a las plataformas digitales. Participó en Fighting EX Layer, heredero de los juegos de lucha previos de la compañía, y en los títulos de competencia en línea Tetris 99 y Pac-Man 99. Ambos enfrentaban a decenas de participantes en partidas simultáneas y convertían reglas clásicas en un formato de eliminación entre usuarios conectados.

PUBLICIDAD

Arika afirmó que el desarrollador acompañó los cambios de la industria desde los gráficos bidimensionales hasta los entornos tridimensionales, las consolas domésticas y el juego en red. Su último legado queda asociado a producciones de géneros muy distintos, desde la velocidad de las recreativas hasta el buceo contemplativo y la competencia masiva en línea.