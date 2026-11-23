La comunicación busca que el adulto mayor actúe sin verificar la información. (Imagen ilustrativa Infobae)

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Una llamada breve, una voz conocida y un pedido urgente pueden ser suficiente para que una persona mayor entregue sus ahorros. Las estafas de emergencia familiar se apoyan en inteligencia artificial (IA) para clonar voces y rostros de familiares para pedir dinero bajo presión.

Según advierte la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC), el engaño se apoya en dos factores: la urgencia y la necesidad de ayudar.

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Quien llama puede decir que sufrió un accidente, que necesita pagar una fianza o que tuvo un problema con su auto. El estafador exige reserva. El objetivo es impedir que la víctima consulte con otros familiares antes de enviar el dinero.

Los atacantes usan herramientas tecnológicas para simular ser un familiar cercano a la víctima. (Foto: Imagen ilustrativa)

Cómo un delincuente suplanta a un familiar

Los delincuentes pueden hacerse pasar por hijos, nietos u otros allegados a través de llamadas, mensajes y videollamadas. Para reforzar la identidad falsa, utilizan herramientas de inteligencia artificial capaces de imitar una voz a partir de audios disponibles en redes sociales, videos públicos o mensajes de voz.

La FTC alerta sobre la manipulación de imágenes. Una videollamada no garantiza que la persona al otro lado de la pantalla sea quien dice ser: los estafadores pueden crear o modificar videos para simular el rostro y los gestos de un familiar. La voz y la imagen ya no son pruebas suficientes de identidad.

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Qué datos usan para construir una historia convincente

Las redes sociales suelen aportar información que permite volver más persuasivo el relato. Publicaciones sobre viajes, estudios, lugares de residencia, cumpleaños o vínculos familiares pueden ayudar a los delincuentes a elegir a quién imitar y qué situación inventar.

Los criminales pueden usar información de redes sociales para mejorar sus formas de engaño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, pueden utilizar direcciones, nombres de familiares o referencias a actividades cotidianas. Con esos datos, la llamada parece tener detalles que solo una persona cercana conocería.

La FTC sugiere revisar qué información personal queda expuesta en perfiles públicos y limitar la difusión de datos que puedan facilitar una suplantación.

Por qué piden mantener el secreto la llamada

El pedido de confidencialidad forma parte del mecanismo. El supuesto familiar puede decir que siente vergüenza, que no quiere preocupar a sus padres o que necesita resolver la situación sin que nadie más se entere. El secreto busca aislar a la víctima y evitar una verificación independiente.

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Los estafadores intentan que la víctima no consulte con otros la veracidad de la llamada. (Imagen ilustrativa Infobae)

La presión aparece en frases como “necesito el dinero ahora”, “no tengo tiempo” o “si no pagas hoy, tendré un problema mayor”. Esa urgencia busca provocar una reacción inmediata. Cuando la persona tiene miedo por un ser querido, puede dejar de lado señales que en otra circunstancia identificaría como sospechosas.

Qué formas de pago exigen los estafadores

Los pedidos suelen incluir mecanismos difíciles de revertir. Los delincuentes pueden exigir transferencias mediante empresas de envío de dinero, como Western Union o MoneyGram, pagos con criptomonedas, aplicaciones de pago o tarjetas de regalo cuyos códigos deben compartirse por teléfono o mensaje.

Expertos destacan que ninguna situación familiar urgente justifica pagar mediante tarjetas de regalo o criptomonedas a una persona cuya identidad no fue comprobada.

Los fondos transferidos son difíciles de recuperar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos métodos permiten que el dinero circule con rapidez y complican el rastreo o la recuperación posterior. La insistencia en una vía de pago específica constituye una señal de alerta.

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Cómo actuar ante una llamada de emergencia

La primera pauta es detener la conversación. La FTC aconseja colgar o informar que se devolverá la llamada de inmediato. Después, conviene contactar al familiar por un número conocido, no por el que aparece en la llamada entrante, o comunicarse con otra persona cercana que pueda confirmar si existe una emergencia.

Asimismo, es útil acordar una palabra o frase familiar que sirva para validar pedidos urgentes. Si hubo un envío de dinero, la reacción debe ser rápida: es clave informar al banco, a la empresa de transferencias, a la plataforma de pagos o al emisor de la tarjeta de regalo.

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Las autoridades advierten que actuar sin verificar puede derivar en una pérdida económica difícil de recuperar; consultar a otro familiar puede evitarla.