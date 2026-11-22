Los usuarios de telefonía móvil con líneas terminadas en 7 deben vincular su número a la CURP antes del 30 de noviembre para evitar la suspensión del servicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los usuarios de telefonía móvil en México cuya línea termina en 7 tienen hasta el 30 de noviembre para vincularla a su CURP y a una identificación oficial. Si no lo hacen, la compañía deshabilitará el servicio hasta que completen el trámite, que es gratuito.

La obligación proviene de los Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles, que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) aprobó el 8 de diciembre de 2025 y publicó en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2025. Según la página de Movistar, la vinculación comenzó el 9 de enero de 2026.

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El plazo depende del último dígito del número, según el calendario que reproduce Movistar México y que remite a la CRT: las terminaciones 0 a 6 ya vencieron entre el 15 de agosto y el 15 de noviembre. La 7 cierra el 30 de noviembre, la 8 el 15 de diciembre y la 9 el 31 de diciembre de 2026.

Quien no haya cumplido su fecha puede hacerlo en cualquier momento. Una línea deshabilitada solo permite llamar a los números de emergencia y de atención ciudadana (074, 079, 088, 089 y 911), comunicarse con su compañía y recibir la alerta sísmica, según los lineamientos.

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Las personas físicas pueden registrar hasta diez números a su nombre, mientras que las empresas acreditan sus líneas con la constancia fiscal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quién debe registrarse y con qué documentos

Todas las líneas vinculadas deben tener un titular. Las personas físicas pueden registrar hasta diez líneas a su nombre, por ejemplo las de hijos o familiares mayores. Las empresas y las personas con actividad empresarial no tienen ese límite y deben acreditarla con su constancia de situación fiscal.

La identificación debe estar vigente, tener fotografía y CURP. Los lineamientos aceptan la credencial para votar del Instituto Nacional Electoral, el pasaporte mexicano y el Documento Nacional de Identificación. Las personas extranjeras pueden usar su pasaporte o una CURP temporal para extranjeros.

Los menores de edad no hacen el trámite por su cuenta: según Movistar, lo realiza el padre, la madre o el tutor, que figura como titular. Si se cambia de compañía mediante portabilidad, la nueva empresa pide vincular la línea de nuevo, según los lineamientos.

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Las líneas de empresas y de entes públicos se vinculan solo de forma presencial, con documentos de la razón social y del representante legal.

Los padres o tutores fungen como titulares de las líneas de menores de edad y el cambio de compañía exige repetir el registro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacerlo por internet o en una tienda

La vinculación puede hacerse por internet, en la plataforma de cada compañía, o en sus centros de atención. El portal de la CRT reúne los enlaces de las compañías para elegir la propia. En Movistar, el proceso por internet consiste en cuatro pasos.

Primero, escribir el número de la línea. Segundo y tercero, fotografiar el frente y el reverso de la identificación vigente. Cuarto, tomarse una selfie para la prueba de vida, que confirma que el rostro coincide con el documento. Al terminar, la línea queda vinculada.

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Cada compañía debe enviar por mensaje de texto un enlace con la leyenda oficial de los lineamientos, que sigue el formato de la página web de la empresa seguido de la palabra vinculatulinea. Los lineamientos prohíben cobrar por vincular, desvincular o consultar las líneas, y la plataforma debe poder visitarse sin saldo.

En una tienda, basta presentar la identificación. La empresa valida la CURP contra el Registro Nacional de Población, informa el resultado y genera un folio con fecha y hora.

El procedimiento por internet incluye la captura de la identificación oficial y una prueba de vida facial en plataformas con acceso gratuito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las compañías solo pueden guardar el nombre, la CURP, el número telefónico, el tipo de identificación, el resultado de la validación y el folio. Movistar afirma que no almacena fotografías ni copias del documento.

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El plazo siguiente vence el 15 de diciembre para las líneas terminadas en 8, y el calendario concluye el 31 de diciembre de 2026 con las terminadas en 9.