El matemático Levent Alpöge asegura que resolvió la hipótesis de Riemann con el apoyo del modelo de inteligencia artificial Claude (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

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Levent Alpöge, un matemático de Anthropic, publicó este viernes 20 de noviembre un documento de cuatro páginas en su sitio personal en el que asegura haber demostrado la hipótesis de Riemann con ayuda de Claude, el modelo de inteligencia artificial de la compañía, en lo que sería la resolución del problema abierto más importante de las matemáticas puras. El resultado no ha sido verificado de manera independiente y aún no cuenta con revisión externa.

El anuncio, difundido a través de la propia página web de Alpöge, llega un día después de la oferta pública inicial (OPI) de Anthropic en el mercado bursátil, descrita por la agencia National Public Radio (NPR) como la más valiosa de la historia, con una valoración inicial de USD 1,5 billones (un millón y medio de millones de dólares). Esa coincidencia de fechas generó de inmediato lecturas críticas en la comunidad académica.

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El problema matemático más célebre del mundo

Formulada en 1859 por el matemático alemán Bernhard Riemann, la hipótesis gira en torno a la distribución de los números primos —aquellos divisibles únicamente por uno y por sí mismos— a medida que crecen hacia el infinito. La pregunta central es si existe un patrón oculto que gobierne su aparición o si, por el contrario, están distribuidos de forma esencialmente aleatoria.

Riemann conjeturó que sí hay un orden subyacente, y que ese orden puede describirse con precisión matemática. De confirmarse, tendría consecuencias profundas para la teoría de números y para campos como la criptografía, según explicó la revista Nature.

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Bernhard Riemann formuló en 1859 la conjetura sobre la existencia de un orden matemático en la distribución de los números primos (Wikipedia)

En el 2000, el Clay Mathematics Institute (CMI) incluyó la hipótesis entre sus siete Problemas del Milenio y ofrece una recompensa de USD 1 millón a quien la resuelva de forma verificable. Horas después del anuncio de Alpöge, la hipótesis seguía figurando como no resuelta en el sitio web del instituto.

Una demostración de gran complejidad

Alpöge no entregó un artículo matemático convencional. En su lugar, publicó la demostración codificada en Lean, un lenguaje de programación especializado que funciona como un árbitro automatizado: permite escribir una demostración matemática en un formato que la computadora puede leer línea por línea y confirmar si es lógicamente consistente. El documento suma 17 millones de líneas de código y, según indicó el propio matemático a NPR, el proceso generó más de 250.000 páginas de trabajo conjunto con la inteligencia artificial.

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“Claude y yo lo hemos pasado muy bien juntos en los últimos meses, pero esta vez Claude me superó ampliamente cerca de la línea de llegada. Claude voló, bailó y brilló cerca de esa línea”, escribió Alpöge.

El matemático reconoció no haber dominado por completo toda la matemática involucrada en la demostración antes de hacerla pública. “Estoy presentando al mundo un argumento completo antes de haber dominado un entorno masivo de su matemática”, admitió en el documento, según recogió la agencia.

Alpöge admitió en su documento que publicó el argumento completo antes de asimilar toda la matemática contenida en el trabajo conjunto con Claude (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Especialistas analizan el potencial del hallazgo

La reacción de la comunidad matemática fue de cautela. James Maynard, teórico de números ganador de la Medalla Fields en la Universidad de Oxford, señaló a Nature: “Si esto se verifica por completo, es claramente un hito histórico en las matemáticas”.

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Maynard también dijo sospechar que la demostración resultará correcta, aunque advirtió que el código es, por el momento, extraordinariamente complejo: “Va a llevar mucho tiempo que los matemáticos lo asimilen”.

Otros expertos fueron más escépticos sobre la forma en que se presentó el trabajo. Andrew Granville, teórico de números de la Universidad de Montreal, describió el documento de cuatro páginas como “confuso” y consideró que Alpöge debería haber tomado más tiempo para preparar una versión más clara antes de hacer el anuncio, según consignó la revista.

Granville también señaló la caída en la valoración bursátil de Anthropic —que se produjo el 19 de noviembre, un día antes del anuncio— como posible motivación para la divulgación apresurada.

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El propio Alpöge respondió a las críticas en su propio documento: “Hay una visión cínica obvia, relacionada con el momento, pero es falsa”. Según informó NPR, el matemático había contactado al director ejecutivo de la compañía, Dario Amodei, para consultarle sobre la posibilidad de hacer el anuncio, dada la proximidad con la OPI.

Martin Bridson, presidente del CMI, fue más ponderado. “El camino desde el anuncio de hoy hasta un lugar de comprensión real será largo y difícil”, declaró a la agencia.

Bajo las reglas del CMI, una solución debe ser publicada en una revista arbitrada por pares y resistir dos años de escrutinio independiente antes de ser considerada válida. Ese proceso, en este caso, apenas comienza.

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