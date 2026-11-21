Oracle afirma que su contrato con OpenAI está completamente financiado.

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Oracle aseguró que ya cuenta con el financiamiento necesario para cumplir su contrato de infraestructura en la nube con OpenAI, valorado en USD 300.000 millones durante cinco años. La compañía dijo que completó su plan de financiación con una última captación de capital realizada a comienzos de noviembre y que los acuerdos con proveedores también forman parte de los recursos previstos.

La afirmación busca responder a las dudas sobre cómo Oracle pagará la construcción de centros de datos y la compra de equipos para atender la demanda de inteligencia artificial. La empresa afirmó que es el primer gran proveedor de nube con toda la financiación necesaria para su ciclo actual de inversión.

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Cómo financiará Oracle su expansión

El plan combina distintas fuentes de dinero. En su jornada para inversionistas, Oracle dijo que limitaría a USD 20.000 millones la financiación adicional que buscaría en los mercados de capitales para sus inversiones entre los años fiscales 2027 y 2030: USD 10.000 millones en acciones y otros USD 10.000 millones en deuda bruta.

Oracle afirma que ya aseguró los fondos necesarios para cumplir su contrato de infraestructura en la nube con OpenAI. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Ese monto se sumará a una emisión de acciones por USD 20.000 millones que Oracle completó durante el primer trimestre del año fiscal 2027. La empresa también considera la financiación de proveedores, equipos aportados por clientes y pagos anticipados, mecanismos que pueden reducir el dinero que debe desembolsar al inicio de cada proyecto.

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La tecnológica señaló que las conversaciones privadas que aún mantiene con algunos proveedores son opcionales y no serán necesarias para cubrir sus obligaciones contractuales. Con esa aclaración, busca mostrar que la construcción de su infraestructura no dependerá de nuevos acuerdos aún por cerrar.

El tamaño del acuerdo y las dudas del mercado

El contrato de cinco años con OpenAI contempla servicios de computación en la nube para entrenar y operar modelos de inteligencia artificial. Esos servicios requieren grandes centros de datos equipados con servidores, aceleradores especializados, electricidad y sistemas de refrigeración. El monto de USD 300.000 millones corresponde al valor del acuerdo durante su vigencia; no significa que Oracle deba pagar esa suma de inmediato para construir la infraestructura.

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La escala del proyecto ha llevado a analistas e inversionistas a examinar el endeudamiento de Oracle y su dependencia de grandes clientes. Según Investing.com, el contrato con OpenAI representa una parte considerable de las obligaciones de rendimiento pendientes de la compañía, es decir, ingresos comprometidos por servicios que todavía debe prestar.

La construcción de centros de datos y la compra de servidores forman parte de la inversión que Oracle destinará a sus servicios de inteligencia artificial. REUTERS/Dado Ruvic/

El financiamiento también se observa en un contexto en que varias empresas tecnológicas aumentan su gasto para construir capacidad de inteligencia artificial. Para Oracle, ejecutar el contrato exigirá terminar centros de datos y entregar potencia de cómputo de acuerdo con el calendario previsto, además de asegurar equipos y energía.

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Avances en centros de datos y flujo de caja

Oracle informó que la construcción de su campus de Abilene, en Texas, está cerca de concluir. Allí se entrenó Astra-6, un modelo de OpenAI, según la compañía. La empresa agregó que su siguiente instalación de escala gigavatio en Shackelford ya cuenta con los permisos requeridos y que la entrega de servidores con equipos Vera Rubin de Nvidia sigue prevista para las próximas semanas.

La firma mantuvo además sus proyecciones financieras: espera generar flujo de caja libre positivo en la segunda mitad del año fiscal 2028 y superar los USD 30.000 millones anuales en el año fiscal 2029. Oracle considera que ese flujo le permitirá financiar una mayor parte de su crecimiento futuro con recursos propios.

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Oracle espera que sus nuevos centros de datos aporten capacidad de cómputo para los proyectos de inteligencia artificial de OpenAI. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La capacidad de cumplir el acuerdo dependerá de que la construcción avance según lo planeado y de que OpenAI utilice los servicios contratados. Por ahora, Oracle sostiene que ya aseguró la financiación prevista; el mercado seguirá atento al costo de las inversiones, el nivel de deuda y el ritmo al que la nueva infraestructura empiece a operar.