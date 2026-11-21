Google Fotos permite controlar la información de ubicación, el acceso a los álbumes compartidos y quiénes pueden ver las imágenes (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Google Fotos permite decidir qué viaja junto con una imagen: el lugar donde se tomó, el enlace que da acceso a un álbum y las personas que pueden abrirlo. Según la ayuda oficial de Google para Android, esos controles se revisan desde la aplicación, en cada álbum o conversación.

Los pasos que siguen corresponden a las páginas de ayuda de Google Fotos para teléfonos y tablets Android consultadas el 21 de noviembre. Los nombres de los menús pueden variar según la versión de la aplicación y, en iPhone, son parecidos pero no idénticos.

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La razón para revisarlos es sencilla. Según Google, una foto puede llevar una ubicación si la cámara del dispositivo la guarda junto con la imagen o si el usuario la añade a mano. Si se comparte desde Fotos, esa ubicación también puede mostrarse.

Google advierte que quien oculta la ubicación a otras personas igual puede dejar pistas: es posible que adivinen el lugar por los puntos de referencia que aparecen en la propia foto.

Las fotos compartidas pueden revelar la ubicación donde fueron tomadas, tanto por sus metadatos como por los elementos visibles en la imagen (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dónde se decide si se comparte la ubicación

En un álbum compartido, el control es un interruptor por álbum. En Android, hay que abrir Fotos, tocar “Colecciones” y luego “Álbumes”, elegir el álbum compartido y tocar “Compartir” y después “Opciones”. Allí se activa o desactiva “Compartir ubicación de fotos” y se toca “Hecho”.

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La misma opción aparece al crear un álbum nuevo, y también cuando se comparte por primera vez uno que era privado. Conviene mirarla en ese momento, porque cada álbum tiene su propio ajuste.

En las conversaciones, Google indica que las fotos añadidas a un intercambio creado por el usuario no incluyen la ubicación, ya que esta opción viene desactivada de forma predeterminada. La excepción son los chats iniciados antes del 18 de agosto de 2021, cuyas imágenes muestran esa información, salvo que la función se hubiera desactivado previamente.

Para cambiarlo, se toca la imagen de perfil, luego “Ajustes de Fotos”, “Compartido”, “Gestionar actividad de uso compartido” y “Conversaciones”. Se elige la conversación, se toca de nuevo la imagen de perfil y se ajusta “Compartir ubicación de fotos”.

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La función “Compartir con colaborador” funciona distinto. Google precisa que, si se configura, todas las fotos compartidas incluyen información de ubicación. Quien la configuró antes del 18 de agosto de 2021 también la comparte, salvo que la haya desactivado. La pantalla de esa función muestra si se está compartiendo.

Hay una forma de quitar la ubicación de las fotos antes de enviarlas. Se seleccionan las fotos, se toca “Más”, luego “Editar ubicación” y “Quitar ubicación”.

La ayuda aclara que solo se pueden cambiar o quitar las ubicaciones estimadas por Google Fotos o añadidas a mano. Si la cámara anotó el lugar, Fotos no permite modificarlo. Tampoco afecta a lo que sale de la aplicación: si alguien descarga una foto y la manda por correo, se conserva la ubicación original del dispositivo.

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Google Fotos ofrece distintas opciones para controlar la ubicación de las imágenes compartidas, aunque los datos registrados por la cámara no pueden modificarse desde la aplicación (Composición Infobae: captura iPhone)

Los enlaces siguen abiertos hasta que se apagan

Crear un enlace es la vía más rápida y también la más abierta. Google explica que cualquier persona que tenga acceso a él puede ver las fotos de un álbum y, si la opción “Colaborar” está activa, añadir contenido. Para encontrar lo que ya se compartió, se debe tocar la imagen de perfil y acceder a “Ajustes de Fotos”, “Compartido” y “Gestionar actividad de uso compartido”.

Allí se ven los enlaces, los recuerdos compartidos y las conversaciones. Para cerrar un álbum, el propietario lo abre, toca “Más” y “Compartir”, y desactiva “Compartir con enlace”. Si solo quita a una persona de la lista pero deja el enlace activo, cualquiera con el enlace original podrá ver el álbum, según la ayuda.

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Para cambiar el enlace sin cerrar el álbum, se apaga la opción y se vuelve a encender: el enlace anterior deja de funcionar y se genera uno nuevo. Para impedir que otros sumen fotos, el propietario desactiva “Colaborar en Opciones” para compartir. No se puede impedirlo a personas concretas, solo a todas a la vez.

Lo que no se puede deshacer

Dejar un álbum privado exige quitar a todos los colaboradores y desactivar el enlace. En ese caso se eliminan los comentarios y las fotos que otros agregaron, y nadie más puede verlo. Google advierte que las fotos que alguien ya descargó o copió no se borran al dejar de compartir.

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Otro detalle de la ayuda: si se edita una foto que ya se compartió por enlace, los destinatarios pueden ver de forma temporal la versión sin editar a través del enlace original.