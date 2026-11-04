Oracle canceló un contrato de USD 7.000 millones con una firma china tras la presión del gobierno de Trump

El acuerdo contemplaba el acceso a unos 100.000 chips avanzados en centros de datos de Oracle en el sudeste asiático (REUTERS/Dado Ruvic)

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Oracle canceló el contrato de arrendamiento de chips de inteligencia artificial que había firmado con la china Tencent, valorado en unos USD 7.000 millones, después de que funcionarios del gobierno de Donald Trump le plantearan sus objeciones. Lo informó el 4 de noviembre el Financial Times.

Según el medio, funcionarios estadounidenses se acercaron a la compañía para expresar su preocupación por el acuerdo. Tencent, además, recibió visitas de altos funcionarios de Guangdong, la provincia china donde tiene su sede, que le pidieron respaldar chips fabricados en China, según el mismo informe.

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El contrato se conoció el 30 de septiembre, también por Financial Times. Era el mayor arrendamiento en el exterior de Tencent: cinco años de acceso a unos 100.000 chips avanzados repartidos en varios centros de datos de Oracle en el sudeste asiático, con un pago inicial de alrededor del 30%, es decir, unos USD 2.100 millones.

Alquilar chips para esquivar los controles de exportación

Las restricciones de Washington impiden a las empresas chinas comprar de forma directa los procesadores más avanzados para IA. Alquilar capacidad en centros de datos fuera de China no estaba prohibido, según el Financial Times, citado por Tom’s Hardware. La publicación agregó que Bloomberg había informado de una revisión del Departamento de Comercio sobre ese acceso remoto.

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Funcionarios de la provincia de Guangdong solicitaron a Tencent el respaldo a los procesadores fabricados en China (EFE/EPA/WU HONG)

Ni Oracle ni Tencent confirmaron el acuerdo ni dijeron qué chips incluía, según Network World. Oracle ofrece procesadores de Nvidia y de AMD, de modo que el tipo de hardware no estaba definido en lo que se conoció.

Tom’s Hardware calculó que el contrato equivalía a unos USD 1,60 por chip y por hora durante los cinco años, alrededor de un 43% menos que los USD 2,35 por hora que la firma SemiAnalysis estimó en agosto para un H100 de Nvidia con contrato de un año. El medio advirtió que, sin conocer los chips, la comparación es solo orientativa.

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No era la primera vez que Tencent recurría a esta vía. Benzinga, citando al Financial Times, informó que en diciembre de 2025 la empresa había accedido a chips B200 de Nvidia alquilando capacidad en un centro de datos cercano a Osaka, en Japón.

Nvidia endurece las condiciones a sus clientes de la nube

Un día antes de la cancelación, el Financial Times informó que Nvidia comunicó a sus clientes de computación en la nube que deben vender al menos el 51% de su capacidad a empresas no chinas, según resumió el medio.

Los arrendamientos de otras empresas chinas siguen vigentes. Según Investing.com, ByteDance y Alibaba mantienen grandes contratos con proveedores estadounidenses, y Oracle es uno de los principales proveedores de ByteDance en Asia, con varios centros de datos en Malasia.

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El Departamento de Comercio de Estados Unidos inició una revisión sobre el acceso remoto a procesadores fuera del territorio chino (Europa Press)

La demanda de Tencent por capacidad de cómputo crece: según el Financial Times, su inversión de capital en el segundo trimestre subió 176% interanual, hasta 53.000 millones de renminbi (unos USD 7.900 millones), impulsada por infraestructura de IA y pagos anticipados por recursos de cómputo.

Reuters señaló que las empresas tecnológicas chinas figuran entre los mayores clientes de centros de datos del sudeste asiático, donde desarrolladores chinos de IA alquilan aceleradores que no pueden obtener en su país.