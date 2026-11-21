La guía de Brasil presume que redes sociales, videojuegos y sistemas de IA pueden ser utilizados por menores de edad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La Autoridad Nacional de Protección de Datos (ANPD) de Brasil publicó una guía oficial que define qué empresas deben cumplir la ley de protección de niños y adolescentes en internet. El documento identifica ocho tipos de servicios que se presumen alcanzados, entre ellos redes sociales, juegos, tiendas de aplicaciones y sistemas de inteligencia artificial.

Según la guía de la ANPD, esa presunción rige para las redes sociales, las tiendas de aplicaciones, los sistemas operativos, los servicios con control editorial, los juegos electrónicos, los proveedores de contenido para adultos, los sistemas capaces de generar contenido e interactuar con el usuario a partir de instrucciones en lenguaje natural y las plataformas de comercio electrónico que intermedian la venta de productos prohibidos para menores.

PUBLICIDAD

Para esas categorías, la agencia considera que el servicio es de “acceso probable” por menores, el concepto que activa la ley. Por eso, como regla general, esas empresas no necesitan hacer la prueba de acceso probable que el documento propone para el resto. La presunción solo puede descartarse con una justificación basada en el caso concreto.

La nueva normativa brasileña exige mayores controles para proteger a niños y adolescentes en plataformas digitales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ley es la 15.211, conocida como Estatuto Digital del Niño y del Adolescente (ECA Digital). Fue sancionada el 17 de septiembre de 2025 y entró en vigor el 17 de marzo de 2026, según la página oficial de la ANPD. El decreto 12.880, del 18 de marzo de 2026, la reglamentó.

PUBLICIDAD

La versión en portugués se adoptó el 28 de octubre de 2026, según Olhar Digital. PPC Land informó el 20 de noviembre que la agencia publicó una edición en inglés de 69 páginas, marcada como versión 1.0, y que el texto en portugués prevalece sobre la traducción.

Verificar la edad no saca a nadie de la ley

La guía establece que las medidas que una empresa adopta para cumplir la ley, como los mecanismos de verificación de edad, no pueden usarse para sostener que el servicio no es de acceso probable. El documento explica que hacerlo sería un razonamiento circular: cumplir la obligación sacaría a la empresa de la norma que la impone.

PUBLICIDAD

Tampoco alcanza con que la empresa se declare dirigida a adultos. La ANPD afirma que su autoevaluación no la vincula y que la agencia puede concluir lo contrario y exigir el cumplimiento. Según Olhar Digital, un servicio que se dice solo para mayores pero ofrece videos, juegos o recompensas que atraen a adolescentes puede quedar dentro de la ley.

Tiendas de aplicaciones y sistemas operativos deberán ofrecer mecanismos seguros para informar la edad de sus usuarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El alcance incluye a empresas extranjeras. La ley se aplica a los productos y servicios sin importar dónde se desarrollen u operen, y según PPC Land la guía lo ilustra con juegos o redes sociales disponibles en internet que puedan ser usados por menores en Brasil, aunque el proveedor tenga sede en otro país.

PUBLICIDAD

Gratuito no significa excluido

La guía señala que la ausencia de pago directo del usuario, por sí sola, no impide aplicar la ley. Según PPC Land, que cita el documento, los servicios sostenidos por publicidad u otras formas de remuneración indirecta quedan sujetos a la norma, siempre que se presten a distancia, por medios electrónicos y a pedido individual del usuario.

El texto legal también obliga a las tiendas de aplicaciones y a los sistemas operativos a tomar medidas para determinar la edad o el rango de edad de los usuarios y a ofrecer a las aplicaciones una señal de edad mediante una interfaz segura. La ley prohíbe, además, que los proveedores de contenido pornográfico permitan la creación de cuentas a menores.

PUBLICIDAD

La ANPD amplió el alcance de la ley a servicios digitales gratuitos financiados mediante publicidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un análisis publicado por el portal jurídico Migalhas advierte que el respaldo legal de la presunción varía según la categoría. Para las redes sociales, las tiendas y los sistemas operativos, la ley impone deberes sin condiciones.

En cambio, para los juegos y la IA generativa, el decreto y la ley hablan de servicios dirigidos a menores o de acceso probable, de modo que ahí la presunción es una interpretación de la ANPD, según ese mismo análisis.

Un borrador sometido a consulta pública

Según PPC Land, que cita a un estudio jurídico y a Digital Policy Alert, un borrador de la guía estuvo en consulta pública en la plataforma Brasil Participativo entre el 30 de abril y el 15 de junio de 2026. La guía no trata en detalle la verificación de edad, la supervisión parental ni la moderación de contenido.

PUBLICIDAD

Para la verificación de edad rigen las orientaciones preliminares de la ANPD, publicadas en marzo de 2026. La agencia indica en su página que servirán de referencia para su monitoreo hasta que publique orientaciones definitivas, tras una nueva consulta a la sociedad.