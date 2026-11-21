Microsoft modifica el almacenamiento de OneDrive en sus planes Familia y Premium, que pasarán a ofrecer 2 TB compartidos entre hasta seis usuarios (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

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Microsoft cambiará el espacio de OneDrive de sus suscripciones Microsoft 365 Familia y Premium: en lugar de 1 TB para cada integrante, el plan tendrá 2 TB compartidos entre el titular y hasta cinco personas más. Según la compañía, la medida rige para suscripciones nuevas desde el 8 de octubre de 2026.

Para quienes ya son clientes, el cambio se aplicará en la primera renovación a partir del 2 de mayo de 2027, según las páginas de soporte de Microsoft. Hasta entonces, las condiciones actuales se mantendrán sin modificaciones y la compañía enviará un correo electrónico antes de implementar la medida.

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El plan Profesional (Pro) también pasa a un esquema compartido, pero con 5 TB. Sus suscriptores actuales lo recibirán el 1 de noviembre de 2027, de acuerdo con la tabla de cuotas de la compañía.

Hasta ahora, un plan Familia con seis personas sumaba hasta 6 TB. Con el nuevo esquema tendrá 2 TB en total, un recorte de dos tercios para ese caso, según un cálculo de Tom’s Hardware.

Quién gana y quién pierde con el cambio

El efecto depende de cuántas personas usen el plan. PCWorld señala que quien lo usaba solo pasa de 1 TB a 2 TB, y que compartirlo con una persona más apenas modifica el total. Si lo comparten tres o más, el espacio por cabeza baja.

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Tom’s Hardware ofrece un ejemplo: cuatro usuarios que ocupen 500 GB cada uno llegarían al límite de 2 TB y tendrían que comprar más espacio. Los complementos empiezan en 1,99 dólares al mes por 200 GB, según ese medio.

Ese medio también compara el caso de una persona sola que necesita más de 1 TB. Con el plan Personal (99,99 dólares al año) tendría que sumar 9,99 dólares al mes para llegar a 2 TB, así que pasarse al plan Familia, de 129,99 dólares anuales, le saldría más barato.

Microsoft sostiene que el sistema es más flexible, porque el espacio sin usar queda disponible para todos y un integrante que supere 1 TB ya no choca con un tope individual. La empresa aclara que los archivos de cada persona siguen siendo privados: cada miembro solo ve los suyos, salvo que decida compartirlos.

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El nuevo sistema de almacenamiento compartido de OneDrive ofrece mayor flexibilidad, aunque puede reducir el espacio disponible por usuario en los planes familiares con varios integrantes (Europa Press)

Precio sin cambios y tolerancia si se excede el límite

Según informó PCWorld, los precios se mantienen sin cambios: el plan Familia cuesta 12,99 dólares mensuales o 129,99 anuales, mientras que Premium tiene un valor de 19,99 dólares al mes o 199,99 al año. Estas tarifas corresponden a Estados Unidos. Por su parte, los planes Básico (100 GB) y Personal (1 TB) conservan el almacenamiento individual para el titular de la cuenta.

Si un grupo supera el límite, no pierde acceso de inmediato. Microsoft indica que recibirá avisos y podrá seguir usando sus archivos hasta un año mientras libera espacio, compra más o cambia de plan. El total puede ampliarse hasta 10 TB. Los complementos que compre cualquier miembro se suman al fondo común.

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Algunos clientes actuales, en mercados elegibles, podrían recibir almacenamiento adicional de transición sin costo. La empresa no detalló los requisitos, y Tom’s Hardware señaló lo mismo. Quienes pasen de Familia a Premium antes de mayo de 2027 adoptan de inmediato el esquema compartido; bajar de plan, en cambio, no lo activa hasta la renovación.

El anuncio también permite compartir las funciones de IA de Copilot con otros miembros del plan, según un correo de Microsoft a suscriptores citado por The Verge. La compañía indicó que enviará avisos con más detalles antes de que cada cambio entre en vigor, y el primero para clientes actuales llegará con las renovaciones desde el 2 de mayo de 2027.

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