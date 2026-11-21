Elon Musk elogió los modelos Opus y Fable de Anthropic durante una cumbre. (X - Anthropic)

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Elon Musk calificó los modelos de inteligencia artificial Opus y Fable, desarrollados por Anthropic, como “excelentes productos”. Sus comentarios llamaron la atención por la relación comercial que SpaceX mantiene con la empresa, que busca ampliar su capacidad de procesamiento para atender la creciente demanda de sus servicios de IA.

Musk habló sobre Anthropic durante una cumbre y dijo que conocía a algunos de sus empleados desde la época en que coincidieron en OpenAI. También afirmó que se había reunido con integrantes del equipo antes de que SpaceX aceptara proporcionar capacidad de computación a la compañía.

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El empresario describió a los directivos de Anthropic como personas “con principios” y “diligentes”. Añadió que nadie de la empresa había despertado en él una señal de alerta. Sus declaraciones ofrecen una valoración favorable de una compañía que compite con otros grandes desarrolladores de inteligencia artificial, entre ellos OpenAI.

Musk describió como “diligentes” a los directivos de Anthropic y dijo que confía en el equipo de la compañía. REUTERS/Evan Vucci/File Photo

Un acuerdo de infraestructura de gran escala

La relación entre ambas empresas se centra en el acceso a capacidad de computación, un recurso esencial para entrenar y operar modelos de inteligencia artificial. Estos sistemas requieren grandes centros de datos y numerosos procesadores especializados para responder a las solicitudes de sus usuarios.

Según la información presentada en la solicitud de salida a bolsa de Anthropic, la compañía prevé pagar a SpaceX unos 3.100 millones de dólares al mes cuando se haya entregado toda la capacidad comprometida. La cifra refleja la magnitud del acuerdo y el costo que puede implicar sostener la infraestructura necesaria para desarrollar modelos de IA a gran escala.

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Musk señaló que Anthropic busca ampliar aún más su acceso a recursos de procesamiento y que podría necesitar otros 10 gigavatios. Un gigavatio equivale a mil millones de vatios, una medida de potencia que permite dimensionar la energía que demandan estas instalaciones. El empresario calificó esa cantidad de “muy importante” y consideró probable que Anthropic continúe alquilando capacidad a SpaceX.

Anthropic prevé pagar a SpaceX por la capacidad de computación necesaria para ampliar sus servicios de inteligencia artificial. REUTERS/Shannon Stapleton

La expansión de la computación se ha convertido en una prioridad para las empresas de inteligencia artificial. El desarrollo de modelos más capaces y el aumento de usuarios elevan la necesidad de centros de datos, energía y equipos especializados. Para compañías como SpaceX, ofrecer esos recursos también representa una oportunidad para crecer en un mercado distinto al de los lanzamientos espaciales.

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Musk plantea condiciones para mantener el acuerdo

El director ejecutivo de SpaceX sostuvo que los acuerdos son de corto plazo y que cualquiera de las partes puede cancelarlos. También dijo que pondría fin al vínculo si considerara que Anthropic realiza actividades que puedan causar un daño grave al mundo.

Musk advirtió, además, que la demanda de capacidad de computación podría reducirse en un escenario adverso, por ejemplo, si los gobiernos imponen restricciones severas al desarrollo o al uso de inteligencia artificial. Esa posibilidad introduce incertidumbre en un sector que actualmente invierte grandes sumas para aumentar su infraestructura.

SpaceX podría convertirse en un proveedor clave de infraestructura para Anthropic mientras crece la demanda de procesamiento de IA. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

La competencia por desarrollar inteligencia artificial

Anthropic fue fundada por antiguos integrantes de OpenAI y desarrolla modelos de lenguaje para tareas como redactar, analizar información y programar. Opus forma parte de su oferta de modelos; Fable fue mencionado por Musk en sus declaraciones. La valoración del empresario pone el foco en los productos de la compañía, pero también en la relación estratégica que podría sostener su desarrollo.

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El elogio resulta llamativo porque Musk dirige xAI, otra empresa del sector que compite por construir sistemas de inteligencia artificial. Sin embargo, sus comentarios sobre Anthropic se concentraron tanto en la calidad de sus modelos como en la confianza que le inspiran sus dirigentes.

El acuerdo entre SpaceX y Anthropic muestra que la competencia entre desarrolladores de IA convive con alianzas comerciales: construir modelos exige recursos que pocas compañías pueden reunir por sí solas. El tamaño de los pagos previstos y la posibilidad de ampliar la capacidad contratada indican que la infraestructura seguirá siendo un factor decisivo para el crecimiento de Anthropic.

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