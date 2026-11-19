Configurar el termostato a 18°C no enfría más rápido: solo obliga al compresor a trabajar sin pausas y aumenta el desgaste del equipo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Durante el verano, la pérdida de capacidad de enfriamiento en un sistema de aire acondicionado rara vez es síntoma de una falla catastrófica en el compresor o de una fuga de gas refrigerante. En la gran mayoría de los incidentes térmicos, la ineficiencia mecánica responde a una obstrucción física del flujo de aire o a una configuración incorrecta que satura la capacidad operativa del sistema.

Los manuales de operaciones y los departamentos de ingeniería de los principales fabricantes establecen directrices claras para optimizar el rendimiento termodinámico sin incrementar el consumo eléctrico residencial.

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Limpieza de filtros en la unidad interior

La acumulación de polvo, caspa de mascotas y partículas suspendidas en las mallas de plástico de la unidad interior actúa como una barrera física. Fabricantes como LG Electronics y Daikin advierten que un filtro saturado restringe drásticamente el caudal de aire que atraviesa la bobina del evaporador. Al no haber suficiente intercambio de calor con el aire de la habitación, el gas refrigerante enfría la humedad circundante hasta el punto de congelar el equipo internamente.

Los filtros deben limpiarse cada 14 a 30 días únicamente con agua a temperatura ambiente, sin cepillos de cerdas duras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para evitar esto, se debe abrir el panel frontal cada 14 a 30 días, extraer las mallas y lavarlas exclusivamente con agua a temperatura ambiente, evitando cepillos de cerdas duras que puedan rasgar la red. Las piezas deben secarse a la sombra por completo para evitar la proliferación de moho. Verificación: Al encender el equipo tras la limpieza, el caudal de aire frío aumentará de manera perceptible de inmediato y desaparecerán los olores a humedad en la habitación.

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Configuración del termostato a 24°C

Existe un error técnico común entre los usuarios al considerar el termostato como un pedal de aceleración. Los departamentos de ingeniería de Samsung y Carrier desmienten el mito de que programar el equipo a 18°C enfriará la habitación más rápido. El aire acondicionado inyecta aire frío a la misma velocidad independientemente del número en la pantalla; el termostato solo indica en qué momento debe apagarse el compresor.

Configurar el equipo a 18°C durante el verano obliga al motor a trabajar al 100 % de su capacidad de forma ininterrumpida intentando alcanzar un objetivo térmico inviable, lo que dispara el consumo eléctrico y desgasta la bobina. La indicación oficial de la industria es fijar la temperatura entre 24°C y 25°C para estabilizar la carga térmica. Verificación: El motor de la unidad exterior realizará pausas cíclicas audibles (apagándose y encendiéndose) una vez que la habitación alcance los 24°C, evitando el sobrecalentamiento del equipo.

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La unidad exterior debe mantener un radio libre de al menos 60 centímetros para evitar la recirculación de aire caliente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Despeje del condensador exterior

Un sistema de aire acondicionado no “crea” frío, sino que extrae el calor de la habitación y lo expulsa hacia afuera. La unidad exterior (el condensador) es la responsable de disipar esta temperatura. Fabricantes como Midea y Carrier especifican que el perímetro frontal del ventilador exterior debe estar completamente libre de obstáculos en un radio mínimo de 60 centímetros.

Si el motor está rodeado de follaje grueso, cajas, ropa tendida o si el ventilador apunta directamente a una pared muy cercana, el equipo reingiere su propio aire caliente (fenómeno conocido como recirculación de escape). Esto anula el proceso de condensación y eleva la presión del gas, forzando un apagado de seguridad. Verificación: El ventilador de la unidad exterior girará libremente y expulsará una corriente de aire caliente de forma continua hacia adelante, sin que el flujo térmico rebote en objetos cercanos.

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Reducción de la carga térmica mediante aislamiento pasivo

La eficiencia de cualquier equipo de climatización está directamente subordinada a las condiciones de aislamiento de la estructura. Para evitar picos de consumo, particularmente en equipos modernos con tecnología Inverter, Daikin recomienda reducir la “carga térmica” externa.

El aislamiento pasivo, como cortinas blackout y burletes en puertas, reduce la carga térmica externa y mejora el rendimiento del equipo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las ventanas de vidrio sin protección actúan como lupas para la radiación solar, inyectando calor constante al entorno. Es imperativo bajar las persianas o cerrar cortinas de tela gruesa (idealmente blackout) en las ventanas con exposición solar directa. Asimismo, se deben utilizar burletes en la base de las puertas para sellar fugas, evitando que el aire frío se desplace hacia pasillos o habitaciones vacías. Verificación: La habitación conservará la temperatura fresca de manera estable durante horas y el sistema Inverter inyectará aire a una velocidad mínima y silenciosa, en lugar de emitir ráfagas de máxima potencia constante.

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