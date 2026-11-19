La falta de pasaportes y documentos de identidad retrasa la resolución de los expedientes de deportación.

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El Gobierno de Honduras puso en marcha una estrategia de coordinación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) para mejorar la atención de los migrantes hondureños detenidos en territorio estadounidense y evitar que permanezcan privados de libertad más tiempo del necesario por retrasos administrativos.

La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional (SRECI), contempla un mecanismo de trabajo en dos niveles: uno institucional, desde Tegucigalpa, y otro operativo, a través del Consulado General de Honduras en Houston, Texas.

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La estrategia busca agilizar los procedimientos de deportación, atender situaciones de especial vulnerabilidad y garantizar que los connacionales reciban acompañamiento durante su permanencia en los centros de detención migratoria.

Desde Tegucigalpa, la Subsecretaría de Asuntos Consulares y Migratorios y la Dirección General de Protección al Hondureño Migrante sostuvieron reuniones de alto nivel para establecer prioridades y lineamientos de trabajo. El consulado hondureño en Houston mantuvo acercamientos con los equipos técnicos de ICE para trasladar esos acuerdos a situaciones concretas.

Atención médica, menores de edad y casos urgentes

Uno de los principales componentes de la estrategia es priorizar a los hondureños que enfrentan condiciones de especial vulnerabilidad dentro de los centros de detención, particularmente quienes requieren atención médica.

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La estrategia migratoria opera en dos niveles mediante la Cancillería en Tegucigalpa y el Consulado General en Houston. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

La Cancillería también informó que se establecerán canales de comunicación directa con ICE mediante enlaces permanentes en los consulados, con el propósito de responder a las familias que buscan información sobre la situación migratoria de sus seres queridos.

A estas acciones se suman las visitas consulares periódicas a los centros de detención, mediante las cuales los funcionarios hondureños buscan verificar las condiciones de los connacionales y ofrecer orientación a sus familiares.

Otro de los puntos prioritarios es la protección de niñas, niños y adolescentes. Según la estrategia anunciada, las autoridades hondureñas trabajarán en coordinación con las instituciones correspondientes para localizar a sus familiares y garantizar que, cuando proceda su retorno, exista una recepción segura en el país.

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La iniciativa también contempla identificar obstáculos administrativos que puedan retrasar los procesos de deportación, especialmente cuando los detenidos carecen de pasaporte u otros documentos de identificación necesarios para completar los trámites.

Honduras busca evitar retrasos en los procesos de deportación

La coordinación con ICE tiene como uno de sus objetivos centrales reducir los tiempos de espera ocasionados por gestiones consulares pendientes.

Las autoridades hondureñas pretenden que la falta de documentación no se convierta en un impedimento para concretar el retorno de personas cuyos procesos migratorios ya requieren la intervención consular.

La cónsul general de Honduras en Houston, Yolanda Oliva, destacó la importancia de mantener una comunicación directa con las autoridades estadounidenses para responder a las necesidades de los migrantes y sus familias.

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“Para Honduras, cada gestión consular representa a una persona y a una familia que esperan respuestas. Mantener una comunicación directa y efectiva con las autoridades estadounidenses fortalece nuestra capacidad de protección y acompañamiento”, afirmó.

Los funcionarios consulares realizan visitas periódicas a las instalaciones de detención para verificar la situación de los connacionales. REUTERS/Callaghan O'Hare

La nueva estrategia se desarrolla en un contexto en el que miles de hondureños mantienen vínculos familiares, laborales y económicos con Estados Unidos, por lo que los procedimientos de detención y deportación tienen repercusiones que van más allá de la situación individual de cada migrante.

La localización de personas detenidas, la atención de emergencias médicas, la protección de menores y la agilización de documentos representan algunos de los principales desafíos para los consulados hondureños.

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Con esta estrategia, Honduras busca que los procesos de deportación no se conviertan en períodos de detención prolongados por trámites pendientes y que los connacionales reciban acompañamiento durante todo el procedimiento. El desafío será convertir los acuerdos entre Tegucigalpa, Houston e ICE en respuestas concretas para las familias que esperan noticias de sus seres queridos.