El Departamento de Comercio de Estados Unidos impuso restricciones para bloquear el acceso de países adversarios a chips avanzados de inteligencia artificial mediante centros de datos en el exterior. (REUTERS/Florence Lo/Ilustración/Archivo)

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El Gobierno de Estados Unidos estableció nuevas restricciones para impedir que empresas de países considerados adversarios accedan a los chips de inteligencia artificial (IA) más avanzados mediante centros de datos instalados fuera del territorio estadounidense. La disposición del Departamento de Comercio apunta especialmente al régimen de China y busca bloquear un mecanismo que permitía a sus compañías alquilar capacidad de procesamiento en el extranjero para sortear las prohibiciones de Washington sobre la adquisición directa de estos componentes.

Hasta ahora, las empresas estadounidenses necesitaban autorizaciones especiales para exportar semiconductores avanzados a compañías radicadas en países sometidos a embargos tecnológicos o vinculadas con ellas. Sin embargo, las restricciones no cubrían los servicios de computación remota ofrecidos por instalaciones ubicadas en otras jurisdicciones. Esa diferencia permitía que organizaciones chinas utilizaran infraestructura equipada con tecnología estadounidense sin recibir físicamente los procesadores.

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La nueva normativa establece que las exportaciones, reexportaciones y transferencias de chips y servidores destinados a determinadas instalaciones informáticas deberán contar con licencias cuando exista el riesgo de que proporcionen capacidad de procesamiento a compañías de países restringidos. El alcance incluye tanto las operaciones directas como los acuerdos realizados mediante intermediarios, representantes comerciales o empresas que actúen como proveedores de servicios.

El Departamento de Comercio justificó la decisión como una extensión de los mecanismos de protección existentes. Según el documento oficial, el propósito es impedir que organizaciones radicadas en países considerados de riesgo utilicen semiconductores estadounidenses de alto rendimiento para desarrollar modelos avanzados de inteligencia artificial.

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Washington incorporó requisitos adicionales de exportación para Malasia, Singapur, Indonesia, Tailandia y Brasil por el riesgo de triangulación tecnológica. (REUTERS/Jonathan Ernst/Archivo)

La disposición comprende a los países incluidos en la categoría D:5, que agrupa a China, Rusia, Irán, Corea del Norte y otras naciones sometidas a restricciones. Washington considera que el acceso a semejante infraestructura puede facilitar el entrenamiento de sistemas con aplicaciones militares y de inteligencia, con posibles consecuencias para su seguridad nacional.

Uno de los criterios para determinar qué instalaciones quedarán alcanzadas es su capacidad de procesamiento. La regulación establece un umbral de 12 millones de unidades de rendimiento total de procesamiento (TPP), una medida utilizada por las autoridades estadounidenses para calcular la potencia informática disponible. Esa capacidad equivale aproximadamente al máximo rendimiento de 750 chips Nvidia H100 o H200.

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Los operadores de centros de datos deberán verificar quiénes son sus clientes, quién controla las compañías que contratan sus servicios y cuál es el destino final de los recursos informáticos. También tendrán que identificar posibles vínculos societarios con organizaciones de los países restringidos para evitar que terceros funcionen como intermediarios de operaciones prohibidas.

La medida incorpora, además, controles adicionales para exportar semiconductores avanzados a Malasia, Singapur, Indonesia, Tailandia y Brasil. El Gobierno estadounidense señaló que esos mercados presentan un riesgo de desvío de tecnología superior al habitual. No obstante, las exigencias adicionales no se aplicarán cuando los componentes tengan como destinatarias a compañías radicadas en Estados Unidos.

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Las empresas que ya ofrecen servicios comprendidos en la nueva regulación dispondrán de 90 días para obtener las autorizaciones correspondientes. La disposición excluye los sistemas comerciales de recomendación, como los utilizados por plataformas de comercio electrónico y redes sociales.

El cambio también deja sin efecto el marco de difusión de inteligencia artificial impulsado por la administración de Joe Biden en enero de 2025, que establecía límites por países para las exportaciones de chips avanzados y contemplaba restricciones sobre la transferencia de determinados modelos tecnológicos. Trump había anticipado que eliminaría ese esquema por considerar que imponía obstáculos innecesarios a las compañías estadounidenses y a sus aliados.

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El umbral técnico que activa los controles abarca instalaciones que superan los doce millones de unidades de rendimiento de procesamiento, capacidad equivalente a 750 procesadores Nvidia H100 o H200. (REUTERS/Ann Wang/Archivo)

Trump respaldó un eventual regreso del CEO de Nvidia

El anuncio coincidió con la controversia alrededor de Jensen Huang, cofundador y hasta entonces máximo responsable de Nvidia, cuya salida de la conducción de la empresa quedó vinculada a una investigación sobre sus relaciones con una empresaria china asociada a una compañía de centros de datos con sede en Singapur.

Las autoridades estadounidenses investigan posibles conexiones entre esa empresaria y los servicios de inteligencia de Beijing, además de presuntas operaciones mediante las cuales la firma Megaspeed habría facilitado el acceso de compañías chinas a miles de procesadores Nvidia. Washington sospecha que esa infraestructura habría servido para proporcionar capacidad informática a clientes que no podían adquirir directamente los semiconductores por las restricciones vigentes.

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El presidente Donald Trump se pronunció sobre la posibilidad de que Huang regrese a la dirección de la compañía y no descartó respaldar esa alternativa. “No me importaría”, respondió cuando le preguntaron por las iniciativas de inversores, empleados y empresarios tecnológicos que reclamaron su reincorporación.

El mandatario consideró que el empresario había aprendido una lección y señaló que existe un grupo numeroso de personas interesado en su regreso. También recordó que había mencionado al director ejecutivo de Apple, Tim Cook, como una posible alternativa para ocupar ese puesto.