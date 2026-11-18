Google lanzó la aplicación Wallet para iPhone en Estados Unidos para centralizar entradas, pasajes y recibos. (Fotocomposición Infobae)

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Google lanzó Wallet para iPhone en Estados Unidos, una aplicación que permite reunir tarjetas de embarque, entradas, recibos y el seguimiento de compras realizadas mediante agentes de inteligencia artificial (IA).

La llegada a iOS amplía el servicio más allá de los dispositivos Android y busca centralizar estos elementos en todos los dispositivos vinculados a una cuenta de Google.

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La aplicación se sincroniza automáticamente con Gmail y otras plataformas de la empresa, así que incorpora datos de paquetes, pases de vuelo, entradas para conciertos y comprobantes de compra. Google explicó que el objetivo es mantener esa información accesible sin importar el tipo de dispositivo usado.

La plataforma sincroniza de forma automática los datos de compras y vuelos vinculados a la cuenta de Gmail.

Cómo Google Wallet gestiona las compras hechas por agentes de IA

Google Wallet para iOS funciona como un espacio seguro para administrar las compras efectuadas por agentes de inteligencia artificial de la compañía. Esta capacidad constituye su principal diferencia frente a Apple Wallet, que permite pagos digitales y el almacenamiento de billetes de viaje, entradas y otras tarjetas, pero no incorpora la gestión de adquisiciones hechas por asistentes automatizados.

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La función se relaciona con Tasks, una herramienta de Google que ya permite ejecutar determinadas compras mediante agentes. El modelo también se asemeja a Muse, de Meta, y Dots, de OpenAI, servicios que ofrecen compras en línea a través de sistemas de inteligencia artificial.

La gestión de compras efectuadas por agentes de inteligencia artificial diferencia a Google Wallet de Apple Wallet. (Google)

Los usuarios de iPhone podrán digitalizar tarjetas de fidelización y membresías de gimnasio con la cámara del teléfono para importarlas a la aplicación. Podrán guardar tarjetas de pago para agilizar las compras en línea dentro de los servicios de Google y en los comercios que acepten Google Pay.

Qué limitaciones tiene Google Wallet en iPhone

La aplicación no incluye por ahora pagos sin contacto mediante la función tap-to-pay, que permite abonar acercando el teléfono a una terminal compatible. Google no ha dicho si esa herramienta llegará posteriormente a iOS.

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El lanzamiento ofrece una alternativa a la aplicación Wallet de Apple para organizar documentación digital y compras, aunque los usuarios de iPhone deberán continuar usando otros métodos para realizar pagos presenciales sin contacto.

La versión de Google Wallet para iOS prescinde de los pagos sin contacto en terminales físicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo aprovechar Google Wallet para ordenar viajes, compras y membresías

La aplicación permite reunir en un mismo lugar las tarjetas de embarque, las entradas a eventos, los comprobantes de compra y la información de envíos que llegue al correo. Así, el usuario puede consultar un vuelo, verificar el estado de un paquete o presentar una entrada sin buscar cada dato entre mensajes, capturas de pantalla y aplicaciones distintas.

Asimismo, se pueden incorporar tarjetas de fidelización y membresías mediante la cámara. Guardar las tarjetas de pago habilita compras en línea en los servicios de Google y comercios compatibles con Google Pay, mientras que la organización de recibos facilita revisar adquisiciones realizadas por asistentes de inteligencia artificial antes de solicitar una devolución o contactar al vendedor o comercio digital.

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El registro de tarjetas de pago facilita las transacciones electrónicas en comercios compatibles con Google Pay. (GOOGLE WALLET)

Qué medidas ayudan a proteger la información guardada en Google Wallet

El primer paso es asegurar la cuenta de Google con una contraseña única y la verificación en dos pasos. Hay que utilizar el bloqueo de pantalla del teléfono y evitar registrar tarjetas o abrir la aplicación desde dispositivos compartidos. Si el iPhone se pierde, revisar las sesiones activas de la cuenta permite identificar equipos desconocidos y cerrar el acceso de forma remota.

Es clave comprobar con frecuencia las tarjetas, pases y cuentas vinculadas para eliminar aquellos elementos que ya no se utilizan. Revisar los movimientos de compra y las notificaciones ayuda a detectar cargos no reconocidos o pedidos realizados sin autorización, especialmente cuando intervienen herramientas automatizadas.

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Antes de viajar, hay que descargar o verificar los pases con anticipación y confirmar que los datos coincidan con la reserva. Esto evita depender de conexiones inestables en aeropuertos o lugares públicos.