Jóvenes haitianos en Estados Unidos impulsan una iniciativa en redes sociales para consumir en restaurantes salvadoreños. (Foto redes sociales)

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Una visita a un restaurante, un plato compartido y un video para las redes: jóvenes haitianos en Estados Unidos se sumaron a un reto para probar comida salvadoreña y apoyar negocios de esa comunidad.

Las publicaciones vinculan esa iniciativa con el agradecimiento a El Salvador por el respaldo de sus fuerzas en la lucha contra las pandillas que operan en Haití, en especial en Puerto Príncipe.

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El desafío circula en videos de TikTok y X bajo mensajes como “Challenge accepté!”, en francés, y llamados a visitar restaurantes salvadoreños en distintas ciudades estadounidenses. Quienes participan muestran su llegada a los locales, prueban platos tradicionales y destacan que el gasto busca transformarse en una señal concreta de apoyo a comerciantes salvadoreños.

La propuesta adquirió visibilidad en los últimos días entre cuentas de la diáspora haitiana y usuarios que siguen la actualidad del país caribeño. En los videos compartidos, los participantes presentan la experiencia gastronómica como una forma de corresponder a la ayuda que atribuyen a El Salvador y al presidente Nayib Bukele.

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El reto propone apoyar a restaurantes salvadoreños

Las publicaciones no muestran una organización central ni una etiqueta única que coordine la campaña. Aun así, comparten una misma idea: asistir a negocios salvadoreños, consumir en ellos y difundir la experiencia en redes sociales.

Una de las convocatorias describe el desafío como un movimiento de solidaridad. El mensaje plantea que los haitianos deben acudir a restaurantes salvadoreños “en todo el mundo” para respaldar a los comercios de esa comunidad. También sostiene que la iniciativa permite conocer la gastronomía del país centroamericano.

Otros videos replicados en X muestran a ciudadanas haitianas que se suman al gesto en Estados Unidos. Las publicaciones identifican a creadores de TikTok como Soso Hyppolite y The Harrison Family, cuyos contenidos fueron difundidos por cuentas que presentan la acción como una muestra de gratitud.

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La iniciativa surge en medio de la ofensiva contra las pandillas

El desafío gastronómico ocurre mientras Haití atraviesa una crisis marcada por la presencia de grupos armados, desplazamientos y ataques contra la población. Las pandillas controlan amplias zonas de Puerto Príncipe y otras áreas del país, donde la Policía Nacional de Haití enfrenta limitaciones para recuperar el control territorial.

En octubre, cuatro técnicos salvadoreños de aviación desaparecieron tras un ataque de grupos armados en Haití. A partir de ese episodio, el gobierno de Bukele desplegó más de 2.000 efectivos salvadoreños en el país, con el objetivo inicial de localizar a esos ciudadanos y apoyar las operaciones de seguridad contra las pandillas.

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La propuesta gastronómica busca agradecer el apoyo del presidente Nayib Bukele en el combate a las pandillas en Haití.

El despliegue actualmente funciona bajo un acuerdo de cooperación entre los gobiernos de Haití y El Salvador. Las autoridades haitianas han respaldado públicamente la presencia de las tropas, mientras que organizaciones internacionales plantearon interrogantes sobre la duración de la misión, la coordinación con otras fuerzas presentes en el país y los mecanismos de supervisión.

En ese escenario, algunos integrantes de la diáspora haitiana en Estados Unidos eligieron un gesto de bajo costo político y alto contenido simbólico: entrar a un restaurante salvadoreño, pedir un plato y publicar el momento en redes sociales. La acción conecta una respuesta cotidiana con una crisis que sigue presente para miles de familias haitianas dentro y fuera del país.

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