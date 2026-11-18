La gente cocina con leña en la calle durante un apagón en La Habana, el 7 de julio de 2026 (Yamil Lage/AFP)

Guardar

Casi uno de cada dos cubanos consultados por una encuesta reciente admitió que no puede planificar nada sobre su futuro inmediato. La cifra, del 47%, surge de un relevamiento de Cubadata realizado para el sitio independiente Diario de Cuba entre 1,719 personas en todo el país.

El dato se conoció en un momento en que la isla atraviesa, según el economista Omar Everleny Pérez, el peor año económico en dos décadas. Infobae informó que el dólar llegó a cotizarse a 935 pesos cubanos en el mercado informal a mediados de noviembre, con pronósticos de que supere los mil pesos antes de fin de mes.

PUBLICIDAD

Solo el 18.6% logra organizar su día a día

El sondeo, aplicado entre el 25 de septiembre y el 14 de octubre, encontró que solo el 18.6% de los encuestados consigue planificar actividades para el mismo día. Un 12.6% logra proyectarse apenas una semana y únicamente el 4.7% puede pensar en plazos de un año o más.

La imposibilidad de planificar está directamente ligada a las horas que los cubanos deben destinar a resolver necesidades básicas. La obtención diaria de agua, alimentos, electricidad y medicamentos absorbe tanto tiempo y esfuerzo que impide cualquier proyección a futuro, según la encuesta de Cubadata para Diario de Cuba.

El tiempo invertido en resolver el agua y la electricidad confirma ese cuadro: el 38% de los participantes dedica menos de diez horas semanales a esas gestiones, pero el 10% supera las 50 horas cada semana.

El tiempo invertido en resolver el agua y la electricidad confirma ese cuadro: el 38% de los participantes dedica menos de diez horas semanales a esas gestiones, pero el 10% supera las 50 horas cada semana.

PUBLICIDAD

En alimentación, un 36% destina menos de diez horas, mientras un 11% dedica más de 50.

Las tareas de cuidado también recaen sobre los hogares

Conseguir medicamentos o atención médica exige menos de diez horas semanales para el 52% de los encuestados, aunque un 9% emplea entre 30 y 40 horas.

Las interrupciones de servicios trasladan además tareas de cuidado a las familias: un 47% dedica menos de diez horas semanales a cuidar niños, adultos mayores o enfermos, frente a un 16% que supera las 50 horas.

Este panorama cotidiano coincide con el que describió The Atlantic, revista estadounidense, en su reportaje “The Collapse of Cuba”, elaborado por el periodista Robert F. Worth tras un recorrido de nueve días por la isla en agosto. El artículo, citado por CiberCuba, sitio de noticias cubano, retrató hospitales sin recursos y comunidades paralizadas por los apagones.

PUBLICIDAD

Un hombre rebusca en un vertedero durante un apagón en La Habana, el 7 de julio de 2026 (Yamil Lage/AFP)

La falta de recursos impide, además, delegar esas tareas en terceros. El 53,1% de los consultados por Cubadata dijo que no pagaría a nadie para resolverlas y, dentro de ese grupo, el 46% explicó que no tiene dinero para hacerlo aunque quisiera. Solo el 34,8% respondió que sí pagaría por algún tipo de ayuda.

El costo de pagar por ayuda, fuera del alcance de la mayoría

Entre quienes estarían dispuestos a pagar, el rango más mencionado fue de USD 5 a USD 10, señalado por el 8.3% de los encuestados. Un 5.5% adicional pagaría más de USD 40 por resolver sus gestiones cotidianas.

Esa disposición limitada a pagar se entiende a la luz del deterioro del poder adquisitivo que documentó Infobae el 17 de noviembre. El medio citó al economista Omar Everleny Pérez, quien explicó que el peso cubano pasó de cerca de 40 unidades por dólar en enero de 2021 a 900 el 2 de noviembre de este año, 37,5 veces por encima de la tasa oficial que usan las empresas estatales.

PUBLICIDAD

Gladys Valdes, de 76 años, prepara café durante un apagón al colapsar la red eléctrica nacional de Cuba, según el operador de la red del país, dejando a unos 10 millones de personas sin energía en medio de un bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos, en La Habana, Cuba 16 de marzo 2026. REUTERS/Norlys Perez

La agencia Inter Press Service, citada en ese mismo artículo, atribuyó ese deterioro a una combinación de crisis energética, caída demográfica, desequilibrios macroeconómicos y la urgencia de reformar el modelo productivo. El resultado, según esa fuente, es una contracción del producto interno bruto de 10.2% este año, la segunda más pronunciada desde 2008.

Perfil de los encuestados y apagones que se extienden por semanas

La muestra de Cubadata estuvo compuesta mayoritariamente por personas con formación universitaria, un 49.6% del total. Los hombres representaron el 58.6% de los participantes y las mujeres, el 41.3%; los empleados estatales constituyeron el principal grupo ocupacional, con el 34.8%.

La falta de electricidad, protagonista de buena parte de las horas que los cubanos dedican a resolver su día a día, sigue sin estabilizarse.

CiberCuba informó que, a mediados de noviembre, vecinos de Villa Clara acumulaban más de tres días sin luz ni agua, mientras un barrio de Cienfuegos permaneció hasta 50 días a oscuras tras la rotura de un transformador que la Empresa Eléctrica no pudo reponer.

CiberCuba informó que, a mediados de noviembre, vecinos de Villa Clara acumulaban más de tres días sin luz ni agua, mientras un barrio de Cienfuegos permaneció hasta 50 días a oscuras tras la rotura de un transformador que la Empresa Eléctrica no pudo reponer.

PUBLICIDAD

El propio presidente Miguel Díaz-Canel reconoció semanas atrás que la población espera “menos apagones y más alimentos”, según una reunión con el sector agroalimentario recogida por El Nuevo Diario, diario dominicano.

El mandatario insistió en que una mayor producción nacional permitiría bajar los precios, aunque la inflación acumulaba en septiembre un alza interanual de 28.44%, de acuerdo con datos oficiales citados por esa publicación.