El distanciamiento entre Milei y Cavallo se produjo a partir de las críticas del ex ministro de Economía a la política cambiaria y monetaria del Gobierno.

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El cruce público entre Javier Milei y Domingo Cavallo volvió a escalar con un nuevo intercambio de acusaciones sobre algunas de las decisiones económicas más controvertidas de las últimas décadas. Luego de que el Presidente acusara al ex ministro de Economía de tener un “prontuario de expropiaciones”, Cavallo respondió con una crítica directa al cambio de postura del mandatario y lo comparó con los “populistas de izquierda”.

“Ahora Milei piensa como los populistas de izquierda sobre hechos históricos, muy diferente a como lo hacía en 2020. ¿Cuándo interpretaba bien los hechos históricos, entonces o ahora?“, disparó el economista en una entrada en su blog oficial.

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Bajo la perspectiva de Cavallo, la lectura actual del jefe de Estado sobre los hechos de 1982, 1991 y 2001 “coincide con la que la izquierda y los populistas siempre me atacaron”.

“Que él haya cambiado de opinión no me preocupa por mí sino por lo que pueda significar para el país al contribuir a acentuar el clima de confusión que hoy se observa sobre la naturaleza de los problemas actuales”, sentenció junto a un video de una charla entre ambos que data de 2020, cuando todavía se encontraban en buenos términos.

Cavallo había asegurado que el Gobierno "corre el riesgo de que se le destartale" el programa económico antes de las elecciones. (RS Fotos)

Qué había dicho Milei

Milei había cuestionado a Domingo Cavallo al atribuirle un “prontuario de expropiaciones” durante sus etapas al frente del Ministerio de Economía, tanto bajo la presidencia de Carlos Menem como durante el gobierno de Fernando de la Rúa.

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El mandatario expuso esa crítica en las Jornadas Monetarias y Bancarias 2026 del Banco Central, casi en simultáneo con nuevas objeciones del ex ministro al rumbo económico, planteadas en un seminario de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.

“Cavallo tiene una historia, un prontuario de expropiaciones. Expropió con el corralito, expropió con el Plan Bonex y le nacionalizó la deuda en 1982 a los que habían timbeado con la tablita. Ya que nos vamos a poner en puristas está bueno que conozcamos toda la historia”, afirmó el Poder Ejecutivo.

También cuestionó el esquema de convertibilidad impulsado por el ex funcionario liberal. A su juicio, esa política “implicó una expropiación entre el 75% y el 90%. Expropiando es fácil. Si yo agarro los pasivos que había que renovar todo el tiempo y los expropio, los problemas desaparecen”.

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Milei afirmó que, al comienzo de su gestión, algunos “economistas supuestamente liberales” le propusieron medidas que, según dijo, incluían provocar una hiperinflación y avanzar sobre derechos de propiedad.

Javier Milei: "Cavallo tiene un prontuario de expropiaciones"

“Que reventara la híper y hacer grandes expropiaciones. Es decir, atacar el derecho de propiedad contra los bancos, por ejemplo, trabajando sobre los pases a un día y defaulteando la deuda del sector público, del Tesoro. Eso claramente hubiera generado una hiperinflación, puesto las tasas de interés en la estratosfera, con un riesgo país enorme”, sumó.

El Presidente sostuvo que esas alternativas habrían impedido una mejora de la economía y las calificó como inaceptables desde el punto de vista ético. “Hubieran dañado aún más el derecho de propiedad y hubieran hecho absolutamente inviable cualquier recuperación. Pero por sobre todas las cosas, es algo inmoral. Es decir, hubiéramos arrancado robándole a la gente y eso es inadmisible”.

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Sobre la creación de la Convertibilidad, Milei afirmó que Cavallo había condicionado su llegada al Ministerio de Economía a la adopción previa de dos medidas: el Plan Bonex y la dolarización de las tarifas. “Esto me lo contó alguien que era parte del Gobierno: Cavallo, para asumir como ministro, exigió estas dos cosas antes. Es decir, es como si Roberto Lavagna le hubiera exigido a Eduardo Duhalde que antes Jorge Remes Lenicov hiciera todo el trabajo sucio por él. Así es fácil, que toda la porquería la haga otro y yo empiezo sobre las cenizas”.

Las advertencias de Cavallo

Los dichos presidenciales coincidieron con una exposición de Cavallo en el seminario “La Convertibilidad y los planes de estabilización”. Allí, el ex ministro alertó que el Gobierno podría atravesar problemas antes de los comicios de 2027 si no introduce en el corto plazo modificaciones monetarias, cambiarias y financieras. “Si no toman las medidas adecuadas pronto, corren el riesgo de que antes de las elecciones se les destartale todo”, afirmó Cavallo.

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En referencia a la situación de las empresas y de la industria, Cavallo planteó que la apertura a la competencia externa requiere condiciones que permitan a las compañías argentinas competir en igualdad de condiciones. Advirtió que, de otro modo, las firmas podrían quedar fuera del mercado por las distorsiones y los costos que soportan, y no por la competencia internacional.

Las críticas de Cavallo al programa económico de LLA le valieron duros cruces con Milei y Caputo. (Composición fotográfica)

El ex funcionario también señaló que la cotización actual del dólar no equivale a un “tipo de cambio de equilibrio” ni responde a un sistema de precios relativos favorable para el crecimiento. Por ese motivo, consideró que el debate debe enfocarse en el levantamiento total de los controles cambiarios, antes que en una devaluación.

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Respecto del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Cavallo sostuvo que la entidad debería priorizar la compra de divisas para incrementar sus reservas. Añadió que esas adquisiciones tendrían que ser relevantes y que el temor a la emisión de pesos no debería limitar esa estrategia.

Según Cavallo, una mayor confianza permitiría que los operadores vendieran dólares al Banco Central al precio fijado por el mercado. En ese escenario, los pesos emitidos como consecuencia de esas compras aportarían liquidez a los mercados de crédito internos y externos. También podrían favorecer una remonetización de la economía si aumentara la demanda de dinero.

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“Hoy no tenemos una moneda confiable porque seguimos teniendo controles de cambios”, afirmó. El ex ministro sostuvo además que desde 2024 advertía sobre los efectos de mantener las restricciones cambiarias junto con un tipo de cambio atrasado. De acuerdo con su relato, esa posición derivó en un alejamiento de Milei.

El distanciamiento entre el Presidente y el exfuncionario, a quien el libertario definió como el “mejor ministro de Economía de la historia argentina” en 2021, se produjo a partir de las críticas de Cavallo por el esquema cambiario y monetario de la administración libertaria. Su mirada crítica también le valió duros cruces con el actual titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo.

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