La Policía de Control de Drogas detuvo a un costarricense de 63 años que pretendía viajar hacia Madrid, España, con seis kilos de cocaína. Crédito: MSP

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Un hombre de 63 años, de nacionalidad costarricense, fue detenido por oficiales de la Policía de Control de Drogas (PCD) cuando intentaba salir del país con seis kilogramos de cocaína ocultos en su equipaje, mientras se preparaba para abordar un vuelo con destino a Madrid, España.

La intervención ocurrió en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, ubicado en la provincia de Alajuela, según informó el Ministerio de Seguridad Pública.

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El sospechoso fue identificado únicamente con el apellido Marín, quien fue abordado por agentes antidrogas como parte de los controles que se desarrollan en la principal terminal aérea costarricense para detectar posibles casos de tráfico internacional de estupefacientes.

Durante la inspección de sus pertenencias, los policías encontraron seis paquetes de cocaína, cada uno con un peso aproximado de un kilogramo, distribuidos dentro de bolsas negras que llevaba en su equipaje.

El hallazgo impidió que el pasajero continuara su viaje hacia territorio europeo y provocó su detención inmediata.

Los agentes antidrogas encontraron seis paquetes de cocaína, de aproximadamente un kilogramo cada uno, dentro del equipaje del pasajero. Crédito: MSP

También transportaba dinero en efectivo

Además de la droga, los agentes de la PCD encontraron diferentes cantidades de dinero en efectivo entre las pertenencias del detenido.

Según el reporte policial, el hombre llevaba 800 euros, 200 dólares y ₡5,000, cantidades que fueron decomisadas durante el procedimiento.

Tras concluir el procedimiento, Marín fue remitido al Ministerio Público, donde enfrentará una investigación por el presunto delito de tráfico internacional de drogas.

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Corresponderá a las autoridades judiciales determinar su eventual responsabilidad y establecer las circunstancias en las que se pretendía trasladar el cargamento hacia España.

El sospechoso, identificado con el apellido Marín, también transportaba 800 euros, 200 dólares y ₡5.000 en efectivo. Crédito: MSP

Segundo decomiso en apenas cuatro días

La detención adquiere relevancia porque representa el segundo decomiso de cocaína registrado en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría en tan solo cuatro días.

El pasado viernes 13 de noviembre, agentes de la misma unidad policial detuvieron a otro pasajero que también pretendía abordar un vuelo hacia Madrid.

En aquella ocasión, el sospechoso fue identificado como Udokogu, un hombre de 54 años, de origen nigeriano y naturalizado costarricense.

A diferencia del procedimiento más reciente, el extranjero transportaba la droga dentro de su propio organismo.

Las autoridades detectaron anomalías durante una inspección mediante escáner corporal, por lo que el pasajero fue trasladado a un centro médico para realizar las valoraciones correspondientes.

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Posteriormente, se confirmó que llevaba 75 óvulos de cocaína dentro de su estómago, con un peso total de 1 kilogramo y 125 gramos.

Durante esa intervención, los oficiales también decomisaron 4,600 dólares y 210 euros.

Agentes de la Policía de Control de Drogas detuvieron a un pasajero que pretendía viajar hacia España con 75 óvulos de cocaína en el estómago. Crédito: MSP

Dos casos con el mismo destino internacional

Ambos procedimientos presentan una coincidencia: los sospechosos pretendían viajar desde Costa Rica hacia Madrid, España, aunque utilizaron modalidades diferentes para transportar la droga.

Mientras uno llevaba los estupefacientes distribuidos en paquetes dentro del equipaje, el otro había recurrido a ingerir envoltorios para intentar ocultarlos durante los controles aeroportuarios.

Sin embargo, las autoridades no han confirmado que exista alguna relación entre ambas detenciones ni que los sospechosos formen parte de una misma organización criminal.

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Los decomisos reflejan la importancia de los controles antidrogas en los vuelos internacionales y el trabajo de las autoridades para impedir la salida de sustancias ilícitas desde territorio costarricense.

Por ahora, las investigaciones deberán determinar la procedencia de los cargamentos, sus posibles destinatarios y si existen otras personas involucradas en ambos casos.