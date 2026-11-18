Intel continúa reduciendo su plantilla como parte del plan de eficiencia impulsado por su director ejecutivo, Lip-Bu Tan. REUTERS/Dado Ruvic

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Intel volvió a recortar puestos de trabajo en medio de los esfuerzos por recuperar su posición en la industria de los semiconductores. La nueva ronda de despidos fue reportada por Business Insider, que recogió testimonios de trabajadores que comunicaron en redes sociales que habían sido afectados por la decisión.

Los recortes se concentran en la fuerza laboral global de tecnología de la información de la compañía. Sin embargo, Intel no confirmó cuántas personas perderán sus empleos ni identificó los equipos específicos involucrados en esta nueva reducción.

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Un portavoz de la empresa explicó a Business Insider que la organización revisa continuamente su plantilla como parte de una estrategia para convertirse en una compañía más enfocada y eficiente.

Los nuevos despidos afectan al área de tecnología de la información de la compañía estadounidense. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo

“Como parte de nuestra estrategia más amplia para convertirnos en una empresa más enfocada y eficiente, evaluamos continuamente nuestra fuerza laboral para garantizar que las prioridades y los recursos estén adecuadamente alineados”, señaló el representante.

Aunque la declaración no confirma expresamente el alcance de esta nueva ronda de despidos, los testimonios de los empleados apuntan a que las notificaciones ya comenzaron. La decisión se suma a otros ajustes realizados durante los últimos años.

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Lip-Bu Tan busca reducir costos y reorganizar Intel

La nueva reducción de personal responde al plan de reestructuración de Lip-Bu Tan, quien asumió como director ejecutivo de Intel en 2025. Desde su llegada, el empresario estableció como una de sus prioridades disminuir los gastos operativos y simplificar la estructura interna de la compañía.

Su estrategia contempla reducir los niveles de gestión, eliminar proyectos considerados secundarios y trasladar recursos hacia iniciativas que puedan generar mejores resultados para el negocio.

La empresa busca reducir sus gastos operativos y simplificar su estructura para recuperar competitividad en el mercado de semiconductores. REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo

La intención es que Intel tenga una organización menos compleja y pueda tomar decisiones con mayor rapidez. Para conseguirlo, la compañía también revisa sus equipos de trabajo y la distribución de sus recursos humanos.

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Los despidos reportados en noviembre representan otro capítulo de este proceso. No obstante, la empresa no explicó si los puestos afectados corresponden exclusivamente a funciones administrativas o si también involucran actividades técnicas relacionadas con sus productos y servicios.

Intel ya había eliminado miles de puestos de trabajo

La reducción de personal no es una medida nueva para Intel. En 2024, cuando Pat Gelsinger todavía dirigía la compañía, se anunció un plan para eliminar más de 15.000 empleos, aproximadamente el 15% de su plantilla de ese momento.

Desde entonces, la empresa continuó con diferentes ajustes para reducir sus costos y adaptar sus operaciones a las condiciones del mercado.

Los documentos corporativos más recientes muestran que Intel tenía 81.100 trabajadores al cierre de septiembre de 2026. Esta cifra representa una disminución frente a los 85.100 empleados registrados al finalizar 2025.

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Intel acumula miles de puestos de trabajo eliminados durante su proceso de reestructuración empresarial. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La diferencia equivale a 4.000 trabajadores menos en ese periodo. Sin embargo, este número no corresponde exclusivamente a los despidos anunciados en noviembre, ya que incluye los cambios acumulados en la plantilla durante varios meses.

La compañía tampoco ha publicado una cifra específica sobre cuántas personas serán afectadas por esta última ronda.

Los problemas de Intel en la industria de los semiconductores

La reestructuración ocurre mientras Intel intenta recuperar terreno frente a otros fabricantes de procesadores. Durante los últimos años, la empresa enfrentó dificultades en sus procesos de fabricación y perdió participación en el mercado de chips utilizados para desarrollar inteligencia artificial.

Este escenario aumentó la presión para revisar sus inversiones, reducir gastos y concentrar sus esfuerzos en productos y proyectos estratégicos.

Lip-Bu Tan impulsa cambios internos para concentrar los recursos de Intel en sus proyectos tecnológicos prioritarios. REUTERS/Anushree Fadnavis/File Photo

La competencia en el sector también se intensificó por el crecimiento de la inteligencia artificial, que elevó la demanda de procesadores especializados y aceleradores utilizados en centros de datos.

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Bajo el liderazgo de Lip-Bu Tan, Intel busca recuperar su capacidad competitiva mediante una organización más eficiente y una mejor distribución de sus recursos.

Por ahora, la empresa no ha informado cuántos puestos adicionales podrían desaparecer ni si habrá nuevas rondas de despidos antes de finalizar el año. La evolución de su plantilla y los próximos resultados permitirán evaluar el impacto de una reestructuración que todavía continúa.