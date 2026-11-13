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Steam ofrece 4 juegos gratis hasta el 16 de noviembre de 2026: cómo acceder a ellos

Algunos de los títulos gratuitos son Cities: Skylines II, Company of Heroes 3, entre otros

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Steam ofrece cuatro videojuegos sin costo durante un período limitado: Cities: Skylines II, Company of Heroes 3, Deep Rock Galactic: Rogue Core e IL-2 Sturmovik: Battle of Stalingrad. (Steam)
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Steam habilitó cuatro juegos gratuitos por tiempo limitado: Cities: Skylines II, Company of Heroes 3, Deep Rock Galactic: Rogue Core e IL-2 Sturmovik: Battle of Stalingrad.

La promoción permite jugar sin costo a estos títulos hasta el 16 de noviembre de 2026. La oferta es temporal y las páginas de Steam mantienen opciones de compra para quienes quieran conservarlos una vez finalizado el período gratuito.

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La selección reúne propuestas de simulación urbana, estrategia militar, acción cooperativa y combate aéreo ambientado en la Segunda Guerra Mundial.

De qué tratan los juegos gratis de Steam

Cities: Skylines II propone construir una ciudad desde cero y administrarla como una metrópolis. El juego incorpora una simulación económica, gestión de recursos, transporte y planificación urbana.

Interfaz de tienda de videojuegos con captura de combate en primera persona, texto descriptivo, ficha técnica y miniaturas de galería
Los usuarios podrán probar estos títulos gratis hasta el 16 de noviembre de 2026. (Steam)

En Company of Heroes 3, los jugadores controlan fuerzas terrestres, aéreas y navales en combates estratégicos. El título incluye campañas ambientadas en el norte de África e Italia, además de modos multijugador y cooperativo.

Deep Rock Galactic: Rogue Core es un juego de acción cooperativa para entre uno y cuatro participantes. Los jugadores exploran minas generadas de forma procedimental, enfrentan criaturas alienígenas y obtienen mejoras durante cada partida.

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Por su parte, IL-2 Sturmovik: Battle of Stalingrad es un simulador de vuelo centrado en batallas aéreas de la Segunda Guerra Mundial. Incluye modos para un jugador, combates en línea, cooperación y compatibilidad con realidad virtual.

Captura de pantalla de un videojuego con la cabina de un avión militar en primer plano, texto descriptivo y una galería de miniaturas
La oferta abarca géneros como la administración de ciudades, la estrategia bélica, la acción en equipo y la simulación aérea. (Steam)

Cómo acceder a estos nuevos juegos

Para iniciar la descarga, hay que ingresar a Steam y abrir la página de cada título. Allí aparece la opción “Play Game” o “Install”, que permite comenzar la instalación mientras la promoción siga vigente.

Los usuarios deben verificar que la oferta continúe activa antes de descargar los juegos. En el caso de Company of Heroes 3, Steam solicita una verificación de edad debido a que el contenido incluye violencia y sangre.

La promoción finalizará el 16 de noviembre de 2026, por lo que los cuatro títulos deberán instalarse y ejecutarse dentro de ese plazo para aprovechar el acceso gratuito.

Captura de pantalla de una tienda digital con un vídeo de combate bélico, miniaturas, una imagen promocional y datos técnicos sobre el producto
En Company of Heroes 3, los jugadores dirigen unidades terrestres, navales y aéreas en enfrentamientos tácticos. (Steam)

Valve Steam Machine, uno de los mejores inventos del 2026

La Valve Steam Machine fue incluida por la revista TIME entre los Mejores Inventos de 2026. El dispositivo, desarrollado por Valve, propone llevar la experiencia de los videojuegos de computadora al televisor o al escritorio con un equipo de tamaño reducido.

La distinción no corresponde a un único ganador general: la publicación seleccionó a la Steam Machine como una de las 300 innovaciones de su lista anual. TIME destacó el equilibrio entre potencia, formato compacto y funcionamiento silencioso de la computadora orientada al entretenimiento.

La Steam Machine tiene forma de cubo y mide seis pulgadas de lado. Valve diseñó el equipo para ejecutar motores gráficos complejos y cargar mundos abiertos, dos exigencias habituales de los videojuegos actuales, sin requerir una computadora de gran tamaño.

Captura de la tienda Steam con el perfil de Cities: Skylines II, una vista aérea de una ciudad con puentes, el logotipo y textos descriptivos
El simulador de vuelo cuenta con opciones individuales, partidas en línea, cooperación y compatibilidad con realidad virtual. (Steam)

El diseño del dispositivo apunta a que pueda ubicarse junto a un televisor, en una sala de estar, o sobre un escritorio. Según TIME, la elección de un formato cúbico permitió incorporar un ventilador de 120 milímetros, encargado de refrigerar el equipo.

La ventilación fue uno de los aspectos resaltados por la revista. El sistema busca mantener fríos el procesador y la tarjeta gráfica de AMD a velocidades inferiores a las habituales en una laptop. De ese modo, la Steam Machine puede reducir el ruido durante las partidas.

Una Steam Machine cúbica, de colores oscuro y plata, sobre un escritorio con luz frontal y puertos USB. Un ratón negro y una mano desenfocada están al fondo
La Valve Steam Machine fue elegida por la revista TIME como uno de los Mejores Inventos de 2026. (Valve)

La propuesta de Valve se diferencia de una consola tradicional porque se presenta como una computadora preparada para videojuegos. Su objetivo es ofrecer un equipo compacto capaz de procesar títulos exigentes sin perder las prestaciones necesarias para ejecutar gráficos detallados.

La selección de TIME reconoce productos e ideas que, de acuerdo con sus criterios editoriales, aportan soluciones novedosas o mejoran experiencias cotidianas. En el caso de la Steam Machine, la revista puso el foco en la combinación de hardware potente y diseño reducido.

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