Honduras: Incautan 38 mil 500 arbustos de presunta hoja de coca y un narcolaboratorio

El narcolaboratorio habría funcionado para elaborar pasta de coca, como parte del proceso de producción de sustancias derivadas de esta planta (Foto: Secretaria de Defensa)

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Las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA) y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) incautaron aproximadamente 38,500 arbustos de presunta hoja de coca y localizaron un laboratorio clandestino utilizado para procesar la planta en el municipio de Dulce Nombre de Culmí, Olancho.

El hallazgo se produjo durante una operación conjunta desarrollada en una extensión de aproximadamente siete manzanas de terreno, que fueron aseguradas por las autoridades antes de proceder con las acciones de incautación.

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De acuerdo con la información proporcionada por las instituciones, los arbustos tenían alturas de entre uno y tres metros, una característica que hace presumir a los investigadores que el cultivo se encontraba en una etapa avanzada de crecimiento.

Durante la intervención también se encontró un narcolaboratorio que presuntamente era utilizado para elaborar pasta de coca, una de las primeras sustancias obtenidas durante el procesamiento de las hojas de esta planta.

Durante el operativo también fue localizado un laboratorio clandestino que presuntamente era utilizado para procesar las hojas de coca. (Foto: Secretaria de Defensa)

El descubrimiento permitió a las autoridades identificar no solamente una plantación de grandes dimensiones, sino también una instalación vinculada con el procesamiento de la materia prima para la elaboración de drogas.

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Según el reporte de las autoridades, el laboratorio clandestino encontrado en la zona funcionaba para procesar la hoja de coca y obtener pasta, como parte de las etapas iniciales de producción de sustancias derivadas de esta planta.

La presencia de esta instalación representa un elemento importante dentro de las investigaciones, debido a que apunta a que el terreno no era utilizado únicamente para el cultivo, sino que también contaba con infraestructura destinada al procesamiento de la planta.

Los 38,500 arbustos fueron localizados distribuidos en las siete manzanas aseguradas durante el operativo. Las autoridades indicaron que las plantas tenían dimensiones de entre uno y tres metros.

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La operación fue ejecutada mediante la coordinación entre las Fuerzas Armadas y la DLCN, como parte de las acciones dirigidas a identificar y desarticular espacios utilizados para actividades relacionadas con el narcotráfico en el territorio hondureño.

La plantación fue encontrada en el municipio de Dulce Nombre de Culmí, en una extensión aproximada de siete manzanas de terreno. (Foto: Secretaria de Defensa)

Las instituciones no detallaron en la información divulgada si durante el procedimiento hubo personas detenidas ni precisaron quiénes serían los responsables de administrar el cultivo y el laboratorio.

Las autoridades informaron que la plantación será erradicada en coordinación con el Ministerio Público, una vez que se cumplan los procedimientos establecidos por la legislación hondureña.

Este proceso permitirá avanzar con la destrucción de los arbustos localizados en Dulce Nombre de Culmí, mientras las instituciones correspondientes continúan con las diligencias relacionadas con el hallazgo.

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El aseguramiento del terreno y la incautación de las plantas forman parte de las acciones que las autoridades desarrollan para combatir la producción y distribución de drogas en Honduras.

La localización del laboratorio también permitirá orientar las investigaciones sobre las actividades que presuntamente se realizaban en el lugar y determinar si existían otros espacios relacionados con el procesamiento de la hoja de coca.

Las Fuerzas Armadas de Honduras detallaron que, en lo que va de 2026, las operaciones contra el narcotráfico han permitido asegurar 66 plantaciones de coca en diferentes zonas del país.

Las Fuerzas Armadas y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico localizaron 38,500 arbustos de presunta hoja de coca en Olancho. (Foto: Secretaria de Defensa)

De acuerdo con el balance institucional, los cultivos identificados superan un millón de arbustos, distribuidos en aproximadamente 180 manzanas de terreno.

Las cifras reflejan la extensión de las áreas de cultivo localizadas por las autoridades durante los operativos ejecutados a lo largo del año.

El hallazgo más reciente en Dulce Nombre de Culmí se suma a ese registro, con otros 38,500 arbustos que deberán ser sometidos al procedimiento de erradicación correspondiente.

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Olancho es uno de los departamentos donde las instituciones de seguridad mantienen operaciones para identificar plantaciones y estructuras relacionadas con el narcotráfico.

Con este nuevo aseguramiento, las autoridades buscan impedir que los cultivos continúen su proceso de producción y que la materia prima sea utilizada para elaborar sustancias ilícitas destinadas a su posterior distribución.