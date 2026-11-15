“44 latidos”: un vecino de Río Gallegos abrirá el primer museo dedicado a las víctimas del ARA San Juan

Víctor Burgos, vecino de Río Gallegos, impulsó el proyecto para homenajear a los tripulantes del submarino que desapareció en noviembre de 2017

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Durante años, Víctor Burgos convirtió un compromiso personal en una tarea que fue creciendo con el acompañamiento de familiares y personas comprometidas con la memoria del ARA San Juan. Lo que comenzó como el deseo de realizar una réplica del submarino para homenajear a sus 44 tripulantes terminó transformándose en un proyecto mucho más grande: crear un museo para conservar sus historias y mantener vivo su recuerdo.

La iniciativa tendrá su momento más importante este domingo 15 de noviembre, cuando Río Gallegos inaugure “44 latidos”, el primer museo de la Argentina dedicado exclusivamente a los tripulantes del submarino que desapareció en 2017.

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El espacio funcionará en el barrio ADOSAC de la capital santacruceña y abrirá sus puertas a las 16, con la presencia prevista de familiares de los marinos.

“Va a ser el único museo en el país, cosa que nunca me imaginé. Dije: ‘Voy a hacer el museo por haber recibido un sable de un héroe’”, expresó Burgos durante una entrevista con Radio LU12 AM680, en la que compartió detalles de la iniciativa y la emoción por concretar un objetivo que había anunciado durante el homenaje del año pasado.

El museo reunirá prendas, pertenencias y distintos objetos que fueron enviados por familiares de los tripulantes. Cada elemento permitirá reconstruir parte de la historia de los hombres que integraban la embarcación y acercar sus recuerdos a quienes visiten el lugar.

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El momento en que decidió homenajear a los 44 tripulantes

La relación de Burgos con la causa del ARA San Juan comenzó en 2018, después de atravesar una situación personal difícil. Según recordó, junto a su esposa seguía las noticias sobre la desaparición del submarino y estaba pendiente de lo que sucedía con sus tripulantes.

“Los 44 Latidos”, el primer museo de la Argentina dedicado exclusivamente a los tripulantes del submarino que desapareció en 2017

En ese contexto, sus hijos le propusieron que realizara un viaje para despejarse. Durante el regreso, mientras observaba el mar frente a Caleta Olivia, apareció nuevamente en su pensamiento la historia de los submarinistas.

“Cuando arrancó la causa, lo veíamos, lo comentábamos y lo seguíamos. Al tiempo, la mala palabra, como le llamo yo, me la llevó, así que en el 2018, mis hijos me dijeron que me vaya, hice un viaje para despejar un poco y a la vuelta, frente a Caleta Olivia, mirando el mar, se me vino a la mente el ARA San Juan. Una vez que llegué acá, al segundo día, arranqué”, relató.

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A partir de ese momento comenzó a trabajar en una idea concreta: construir una réplica del submarino para incorporarla a un homenaje en Río Gallegos. “Lo único que quería era hacer la réplica del ARA San Juan”, recordó.

Para avanzar con la iniciativa contó con la colaboración de su vecina Eliana López, quien consiguió establecer contacto con familiares de los tripulantes. Ese vínculo fue fundamental para organizar el primer acto conmemorativo, realizado en noviembre de 2018.

Con el paso del tiempo, los encuentros comenzaron a crecer y también se amplió la participación de los allegados de los submarinistas. Burgos recordó especialmente el segundo homenaje, cuando lograron conseguir pasajes para que algunos familiares pudieran viajar hasta Santa Cruz.

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“Compramos cuatro pasajes y vinieron seis familiares, dos se lo costearon y nosotros logramos traer a cuatro”, contó. Así comenzaron a fortalecer el contacto con las familias y a construir una relación que se mantuvo durante los años siguientes.

La búsqueda del ARA San Juan se extendió durante un año y los restos de la embarcación fueron encontrados el 17 de noviembre de 2018

Los recuerdos que donaron los familiares y el sable de un submarinista

Uno de los aspectos más significativos de “Los 44 Latidos” será la colección de objetos que reunirá. Entre las piezas destacadas se encuentra un sable ceremonial que perteneció al suboficial principal Walter Germán Real.

Burgos lo recibió en 2025 de manos de Susana Vizcarra, familiar del submarinista. Aquel momento fue determinante para que el proyecto del museo comenzara a tomar forma definitiva. Durante ese homenaje, el vecino había expresado su intención de abrir un pequeño espacio de exposición en su propia casa.

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“En la entrada de mi casa, me gustaría hacer un pequeño museo, ya tengo la causa asumida, quiero seguir con eso. Ojalá que en el homenaje al ARA San Juan, el próximo 15 de noviembre, estemos abriendo la puerta del museo”, había manifestado en aquella oportunidad a La Opinión Austral.

Un año después, aquel deseo se convirtió en realidad.

Además de las pertenencias aportadas por los familiares, el museo tendrá una placa enviada desde San Juan por la Armada Argentina, en agradecimiento por una réplica del submarino que realizó Burgos.

La intención es que el lugar no sea solamente una exposición de objetos, sino también un ámbito para conocer quiénes eran los 44 hombres que integraban la tripulación y preservar sus historias personales.

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Un proyecto realizado a pulmón y con el acompañamiento de las familias

La creación del museo demandó años de trabajo y esfuerzo. Burgos sostuvo la iniciativa con recursos propios y la colaboración de personas que se fueron sumando a los homenajes.

La intención es que el lugar no sea solamente una exposición de objetos, sino también un ámbito para conocer quiénes eran los 44 hombres que integraban la tripulación y preservar sus historias personales

También recordó cómo fue el vínculo que mantuvo durante los primeros años con la Armada Argentina. Mencionó especialmente el acompañamiento de los capitanes Olmos, Barriga y Carrizo.

Según explicó, en aquellas oportunidades solicitaba colaboración para conseguir alojamiento para los familiares que viajaban a Río Gallegos. El resto de los gastos, como la comida y la organización de los encuentros, quedaba a cargo de los organizadores.

Sin embargo, señaló que la relación institucional cambió con la llegada de nuevas autoridades y que encontró dificultades para continuar trabajando de la misma manera. “Con esta gente nueva que llegó prácticamente fue un no, me cerraron la puerta”, expresó al recordar las complicaciones que atravesó.

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Pese a esos obstáculos, Burgos decidió continuar con el proyecto. El objetivo de mantener viva la memoria de los submarinistas se convirtió en el motor para avanzar con la apertura del espacio.

El 15 de noviembre, una fecha especial para recordar a los 44 héroes

Además de las pertenencias aportadas por los familiares, el museo tendrá una placa enviada desde San Juan por la Armada Argentina, en agradecimiento por una réplica del submarino que realizó Burgos. (Gentileza: Heráldica Argentina)

La inauguración del museo coincidirá con una fecha de profundo significado para los familiares y para la memoria colectiva del país. Cada 15 de noviembre se conmemora el Día Nacional por la Memoria de los Héroes y Heroína del Submarino ARA San Juan y la reafirmación y defensa de los derechos soberanos del Mar Argentino, establecido por la Ley 27.758 en 2024.

Ese día de 2017 se perdió contacto con el submarino mientras navegaba a la altura del Golfo San Jorge, en medio de un temporal. La búsqueda se extendió durante un año y los restos de la embarcación fueron encontrados el 17 de noviembre de 2018, a 597 kilómetros de Comodoro Rivadavia y a más de 900 metros de profundidad.

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Desde entonces, los homenajes a los 44 tripulantes se multiplicaron en distintos puntos del país. En Río Gallegos, Burgos encontró una manera de sostener ese recuerdo durante todo el año y de involucrar a los familiares en una iniciativa que ahora tendrá un espacio propio.