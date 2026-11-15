Tragedia en Chaco: murió un nene de 7 años luego del choque de una camioneta contra un árbol

Un niño de 7 años murió y otras tres personas resultaron heridas tras el siniestro vial en Chaco

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Un niño de 7 años murió este sábado después de que una camioneta despistara y chocara contra un árbol en la ruta provincial 90, cerca de Pampa Almirón, en la provincia del Chaco. Otras tres personas que viajaban en el vehículo resultaron heridas, entre ellas una niña de 11 años que fue derivada a un hospital de mayor complejidad.

Según informó el medio local Diario Norte, el siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 65, cuando una Ford Ranger en la que iban dos adultos y dos menores salió de la calzada y terminó en la banquina. Las causas que provocaron la pérdida de control todavía son materia de investigación.

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Un vecino que circulaba por la zona en una Toyota Hilux rumbo a General San Martín encontró el vehículo tras el impacto y asistió a los ocupantes. Luego los trasladó al Hospital Félix Anselmo Pértile, donde los médicos confirmaron el fallecimiento del niño.

La niña de 11 años sufrió heridas de gravedad y fue trasladada al Hospital de Resistencia para recibir atención especializada. También fueron atendidos una mujer de 38 años y un hombre de 39, ambos con domicilio en la capital chaqueña.

Efectivos de la División Patrulla Vial y del Gabinete Científico realizaron pericias en el lugar para establecer la mecánica del hecho. Una de las hipótesis iniciales es que la lluvia que caía al momento del accidente podría haber afectado la visibilidad y la adherencia sobre el pavimento.

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La camioneta Ford Ranger despistó en la ruta provincial 90 y terminó contra un árbol cerca de Pampa Almirón

Sin embargo, no fue el único choque fatal en la provincia. En la madrugada de este domingo, un motociclista murió tras chocar contra una camioneta en la ciudad de Resistencia. El siniestro ocurrió cerca de las 4:50 en la intersección de las calles Remedios de Escalada y Catamarca, donde trabajaron efectivos policiales, personal médico y especialistas del Gabinete Científico.

De acuerdo con las primeras informaciones de dicho medio local, el accidente involucró a una motocicleta Honda Wave gris y una camioneta Toyota Hilux. El conductor de la camioneta, un joven de 25 años, no sufrió heridas. En cambio, el motociclista, identificado como Miqueas Tomás Deldó Machuca (23) padeció lesiones de extrema gravedad como consecuencia de la colisión.

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Tras el impacto inicial, la Hilux continuó su recorrido y terminó chocando contra dos vehículos que estaban estacionados sobre Remedios de Escalada al 686: un Toyota Etios y una Kia Sorento. La secuencia provocó daños en los tres vehículos, mientras que la víctima quedó tendida sobre la calzada.

El choque entre una motocicleta y una camioneta ocurrió durante la madrugada en la esquina de Remedios de Escalada y Catamarca, en Resistencia (Diario Norte)

Una ambulancia se presentó en el lugar luego de un pedido urgente de asistencia. El médico que examinó al motociclista confirmó su muerte en el lugar del accidente. Hasta el momento de las primeras actuaciones, las autoridades no habían difundido la identidad de la persona fallecida.

La Policía inició las acciones pertinentes para establecer cómo se produjo el choque y determinar las eventuales responsabilidades. El Gabinete Científico realizó las pericias correspondientes en la esquina, con el objetivo de reunir elementos sobre la mecánica del hecho, la circulación de los vehículos y las condiciones en las que ocurrió el impacto. De momento, no se informó sobre la existencia de testigos directos ni de otras medidas vinculadas al conductor de la camioneta.

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