Cuatro gobernadores electos de Estados Unidos quieren frenar los centros de datos de IA por el costo de la luz

Se plantean moratorias y nuevos cobros a los centros de datos, en medio del malestar de los votantes por el aumento de las facturas de electricidad. (Reuters)

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Los demócratas que ganaron las gobernaciones de Texas, Ohio, Wisconsin y Georgia en las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos prometieron frenar la construcción de centros de datos o exigir que las empresas paguen la electricidad que consumen. Bloomberg prevé más presión financiera sobre tecnológicas como Oracle y Amazon.

En Texas, Gina Hinojosa derrotó al gobernador republicano Greg Abbott y terminó con tres décadas de control de su partido en el estado, según el sitio especializado Latitude Media. Hinojosa propone una moratoria sobre las nuevas construcciones hasta que la Legislatura apruebe protecciones locales sobre energía y agua, y el fin de las exenciones de impuestos para la industria.

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Abbott ya había ordenado este año al operador de la red eléctrica de Texas (ERCOT) y a los reguladores ambientales que dejaran de conectar nuevos centros de datos y de emitir permisos hasta completar una auditoría de los proyectos en trámite, informó Latitude Media.

David Crowley, gobernador electo de Wisconsin, busca derogar la exención del impuesto a las ventas para los centros de datos y que las empresas cubran los costos de infraestructura. (Reuters)

En Wisconsin, David Crowley pidió una pausa mientras el estado completa una revisión ambiental, la derogación de la exención del impuesto a las ventas para estas instalaciones y que los proyectos cubran todos los costos de infraestructura y de mejoras de la red. Cleanview, una firma de datos, registra al menos 30 proyectos en ese estado.

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Ohio y Georgia, con moratorias y límites a la tarifa

En Ohio, Amy Acton venció a Vivek Ramaswamy con una propuesta de moratoria condicionada: las empresas tendrían que pagar el 100% de su costo energético, aportar su propia generación de electricidad y cumplir normas ambientales.

Analistas de Bank of America advirtieron, en una nota citada por Latitude Media, que el poder de Acton para nombrar a los miembros de la comisión de servicios públicos haría el debate “más duradero” que una consigna de campaña.

Keisha Lance Bottoms, gobernadora electa de Georgia, propone prohibir por un año la construcción de centros de datos por su impacto en las tarifas eléctricas. (Reuters)

En Georgia, Keisha Lance Bottoms pidió prohibir durante un año la construcción de centros de datos por su efecto en las facturas de luz. Allí también cambió de signo la Comisión de Servicios Públicos, que durante años aprobó aumentos de tarifas. La comisión podría extender hasta 2031 el congelamiento de tarifas de Georgia Power.

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El mapa no es uniforme. En Florida ganó el republicano Byron Donalds, quien rechazó una moratoria y dijo que cada localidad debe decidir. Donalds también respalda usar gas y pequeños reactores nucleares para abastecer a los centros de datos, según Latitude Media.

En el Senado, Politico señaló que Jon Ossoff en Georgia, Sherrod Brown en Ohio y Abdul El-Sayed en Michigan ganaron contiendas en las que los centros de datos fueron un tema central. Los demócratas también tomaron el control de ambas cámaras del Congreso.

Un informe de Bloomberg anticipa mayor presión financiera sobre empresas como Oracle y Amazon por el uso de infraestructura eléctrica de los centros de datos. (Reuters)

Las tecnológicas ya respaldan los costos de la red

Bloomberg informó el 14 de noviembre que las tecnológicas ya deben responder con dinero por parte de la infraestructura eléctrica que usan, y que el giro político probablemente impulse nuevos requisitos financieros para empresas como Oracle y Amazon. La nota atribuye el voto a la irritación por las facturas de electricidad de los hogares.

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El reclamo tiene antecedentes recientes. El republicano Mike DeWine suspendió en mayo la exención de impuestos para los desarrolladores de centros de datos en Ohio, y el demócrata JB Pritzker pausó en julio los incentivos de Illinois, según The Hill.

La opinión pública también pesa. Una encuesta de Pew Research Center halló que el 60% de los estadounidenses no se sentiría cómodo con un centro de datos nuevo en su zona, y que la mitad cree que estas instalaciones tienen un efecto negativo en el costo de la energía, según The Hill.