Cómo acceder a las categorías secretas de Netflix desde cualquier dispositivo

El método más directo para acceder a estas categorías funciona en computadoras, Mac o cualquier navegador web. REUTERS/Francis Mascarenhas

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Netflix guarda cientos de subgéneros que no aparecen en el menú principal de la plataforma y que solo se pueden desbloquear mediante códigos numéricos asignados a cada categoría. Estos códigos permiten filtrar el catálogo para encontrar desde terror con zombis hasta cine de autor, sin depender del algoritmo de recomendaciones.

El procedimiento para acceder a ellos cambia según el dispositivo que se use: computadora, navegador móvil o aplicaciones de televisores y consolas.

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Cómo desbloquear categorías ocultas en Netflix según el dispositivo

El método más directo para acceder a estas categorías funciona en computadoras, Mac o cualquier navegador web, incluido el de un teléfono o una tablet. Consiste en escribir una dirección web específica que incorpora el código de la categoría buscada.

Netflix guarda cientos de subgéneros que no aparecen en el menú principal de la plataforma. REUTERS/Mike Blake

El usuario debe iniciar sesión en su cuenta de Netflix desde el navegador y, en la barra de direcciones, ingresar la estructura https://www.netflix.com/browse/genre/ seguida del número correspondiente al subgénero. Para documentales sobre crímenes, por ejemplo, el código es 9875.

Al presionar Enter, la página filtra de forma automática todo el catálogo disponible bajo esa etiqueta, sin pasos adicionales ni configuraciones previas.

En Smart TV, TV Box, Fire TV, consolas o aplicaciones móviles no existe una barra de direcciones, pero el buscador interno de la aplicación reconoce la mayoría de estos códigos numéricos.

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FOTO DE ARCHIVO: Una mujer junto a un logo de Netflix durante un evento en Mumbai, India. 29 de febrero de 2024. REUTERS/Francis Mascarenhas/Archivo

El procedimiento consiste en abrir la app de Netflix, ingresar al ícono de búsqueda y escribir directamente el número en el teclado en pantalla. El código 8711, correspondiente a Terror, es un ejemplo de los que puede tipearse en ese buscador para obtener el listado de títulos de esa categoría.

Cuando el buscador de un televisor no logra procesar algún código en particular, existe una alternativa: abrir el enlace completo en el navegador de un teléfono o computadora, seleccionar el título deseado y agregarlo a la lista personal. De esa forma, el contenido queda sincronizado y disponible de inmediato en la cuenta vinculada al televisor.

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Lista de códigos secretos de Netflix por género

Los códigos numéricos están organizados por grandes categorías que a su vez se dividen en subgéneros concretos. Dentro de Acción y Aventura, el código 46576 corresponde a acción y aventuras clásicas, mientras que 10118 agrupa cómics y superhéroes. Las artes marciales se ubican bajo el número 8985 y los wésterns bajo el 7700.

Un teléfono inteligente con el logotipo de Netflix se coloca sobre un teclado en esta ilustración tomada el 19 de abril de 2022. REUTERS/Dado Ruvic

En el rubro de Terror, el código 42023 reúne producciones de terror sobrenatural y el 8646 corresponde a slasher y asesinos en serie. El terror con zombis se identifica con el número 75405, mientras que las producciones de serie B quedan bajo el código 8195.

La categoría de Ciencia Ficción y Fantasía incluye el código 3327 para ciencia ficción con extraterrestres, el 47147 para clásicos del género y el 9744 para películas de fantasía.

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Dentro de Comedias, el humor negro se encuentra bajo el código 869, las comedias románticas bajo el 5475, las parodias y sátiras bajo el 4922, y los especiales de stand up o monólogos bajo el 11559.

FILE PHOTO: A man stands next to a logo of Netflix during an event in Mumbai, India, February 29, 2024. REUTERS/Francis Mascarenhas/File Photo

En Thrillers y Misterio, los thrillers psicológicos corresponden al código 5505, las películas de gánsteres o mafia al 31851, las producciones de espías al 9147 y los misterios al 9994.

Por último, en Cine Internacional y Animación, el código 5685 agrupa películas coreanas, el 2653 corresponde a anime de acción, el 11881 a animación para adultos y el 29764 a cine de autor o producciones de arte y ensayo.

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Cómo organiza Netflix sus películas y contenidos

Las películas en Netflix no se ordenan de forma estática o alfabética, sino mediante una interfaz dinámica de filas temáticas impulsada por algoritmos de recomendación e inteligencia artificial.

La plataforma clasifica internamente cada título a través de metadatos exhaustivos (tono, ritmo, temática, actores y miles de microcategorías específicas) y los cruza con tu historial de reproducción, tiempo de visualización, horarios y calificaciones.

A partir de estos datos, el sistema genera una cuadrícula personalizada donde tanto la jerarquía vertical de las filas (como «Tendencias», «Porque viste...» o subgéneros de nicho) como el orden horizontal de cada película se adaptan en tiempo real a tus preferencias, modificando incluso las imágenes de portada para resaltar elementos visuales que capturen mejor tu atención.

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