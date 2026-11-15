La producción de alimentos gana peso en la agenda económica de República Dominicana

Las autoridades nacionales no difundieron cifras estadísticas sobre el volumen alcanzado en la producción de alimentos. (Magnific)

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La oferta de alimentos básicos ocupa un lugar central en la agenda productiva de República Dominicana, luego de que el Gobierno afirmara que la producción de pollo, huevos, arroz y plátano registró un incremento. La declaración puso el foco en la capacidad de abastecimiento interno y en la articulación entre productores, financiamiento público y autoridades del sector agropecuario.

El presidente Luis Abinader atribuyó esa evolución a una mayor demanda, la expansión de los mercados y la coordinación entre el Estado y los productores. Sus declaraciones tuvieron lugar en La Vega, durante la presentación del proyecto piloto Caplatagro, una iniciativa enfocada en el acopio, procesamiento y comercialización de plátano.

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El anuncio abarcó cuatro rubros de consumo cotidiano. En el caso del pollo y los huevos, ambos productos forman parte de la cadena avícola y tienen presencia sostenida en la canasta alimentaria. El arroz, por su parte, representa uno de los principales cultivos de producción nacional, mientras que el plátano ocupa un lugar relevante tanto en el consumo doméstico como en la actividad agrícola de varias provincias.

Las autoridades aún no han difundieron cifras sobre el volumen producido.

El Gobierno de República Dominicana afirmó que la producción de pollo, huevos, arroz y plátano registró un incremento. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

El financiamiento y la industrialización del plátano

El acto en La Vega estuvo centrado en Caplatagro, un proyecto promovido por la Asociación Dominicana de Productores de Plátano (Adoplatano) y la cooperativa Coopevive. La propuesta busca concentrar la recepción de la materia prima, procesarla y empacarla, con el objetivo de agregar valor al plátano antes de su llegada al mercado.

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Abinader señaló que el Banco Agrícola ha tenido participación en el apoyo financiero a los productores. También mencionó el diálogo entre las autoridades y el sector ante las variaciones en el precio del plátano, un producto que suele tener fluctuaciones vinculadas a la oferta, el clima y los costos de transporte.

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, sostuvo que la vinculación entre producción agrícola, innovación y crédito puede ampliar las posibilidades de transformación industrial y exportación. Desde esa perspectiva, el proyecto se presenta como una forma de conectar la producción primaria con etapas de procesamiento que generen nuevos productos y mercados.

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La estrategia planteada por las autoridades combina dos objetivos: reforzar el abastecimiento nacional y aumentar el valor comercial de los alimentos producidos en el país. El Gobierno vinculó esa política con la seguridad alimentaria y el crecimiento económico, aunque tampoco presentó indicadores sobre empleo, inversión, exportaciones o precios derivados de los proyectos mencionados.

La iniciativa Caplatagro busca centralizar el acopio, empaque y procesamiento para agregar valor comercial al plátano. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

Productores y autoridades participaron en el encuentro

El presidente de Adoplatano, José Alexander Cruz González, agradeció el respaldo oficial al proyecto y pidió mantener el trabajo conjunto para fortalecer la producción y la transformación del plátano. Tras el acto, el presidente recorrió la nave de procesamiento y empaque junto con 40 productores y representantes de organismos públicos.

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La actividad se realizó en el Mercado de Productores Jeremías, concluir el acto, el presidente Luis Abinader recorrió la nave donde se procesan y empacan los productos, acompañado por 40 productores y autoridades.

La agenda también contempló un encuentro con productores agrícolas y directivos de Adoplatano, Coopevive, Caplatagro y Randy Beato Export.