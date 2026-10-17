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Riot Games pone fin a League of Legends Classic: duró casi tres meses

Riot Games ajustará las partidas por regiones y limitará las compras dentro del juego durante las últimas semanas de funcionamiento

League of Legends Classic
League of Legends Classic dejára de estar disponible en enero de 2027. (Riot Games)
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Riot Games confirmó que dejará de ofrecer soporte para League of Legends Classic el próximo 6 de enero de 2027, menos de tres meses después del lanzamiento de esta modalidad independiente que buscaba recuperar la experiencia original del popular videojuego.

Esta decisión responde a la caída de usuarios activos, pese al interés inicial que despertó entre los jugadores que querían revivir las primeras etapas del título.

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La propuesta recreaba elementos de la versión de 2013 de League of Legends, entre ellos el mapa original de la Grieta del Invocador, campeones, objetos y sistemas de juego característicos de aquella época. Sin embargo, la nostalgia no fue suficiente para mantener una comunidad activa que justificara la continuidad del servicio.

Como parte del cierre, Riot devolverá los Riot Points (RP) utilizados para comprar cosméticos exclusivos de Classic. Según el anuncio de la compañía, los reembolsos se procesarán automáticamente antes de finalizar noviembre de 2026. Además, el pase de batalla correspondiente al segundo acto de la versión 26.21 pasará a ser gratuito.

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Riot Games
Riot Games reconoció que League of Legends Classic atrajo muchos jugadores, pero posteriomente fue abandonado. (Riot Games)

Por qué Riot Games cierra League of Legends Classic

En un comunicado publicado en el portal oficial del juego, Riot explicó que la modalidad atrajo a numerosos usuarios durante sus primeras semanas, pero que posteriormente la mayoría regresó a otras modalidades del League of Legends tradicional.

La compañía resumió la situación al señalar que muchos jugadores disfrutaron recordando los primeros años del título, aunque finalmente volvieron a las experiencias habituales del juego.

El cierre evidencia una dificultad para los proyectos que intentan recuperar versiones antiguas de videojuegos: el interés por revivir una experiencia del pasado no siempre se traduce en una comunidad estable a largo plazo.

League of Legends Classic
La falta de jugadores en League of Legends Classic provocó que Riot Games decida cerrarlo.

En este caso, la propuesta permitía volver a una etapa reconocida por los seguidores veteranos, pero no consiguió sostener el volumen de usuarios necesario para continuar.

League of Legends es uno de los títulos competitivos más conocidos del mundo y mantiene una comunidad activa desde su lanzamiento en 2009. A lo largo de los años, Riot ha modificado sus personajes, objetos, mapas y sistemas para mantener actualizado el juego. Classic buscaba ofrecer una alternativa separada para quienes preferían las mecánicas de una etapa anterior.

Qué ocurrirá antes del cierre del servicio

League of Legends Classic continuará disponible hasta el 6 de enero de 2027, fecha en la que concluirá su servicio tras la tercera temporada del año. Durante el tramo final, Riot aplicará cambios para adaptar el funcionamiento de la modalidad a la cantidad de jugadores que permanezcan activos.

Entre las medidas anunciadas figura el ajuste de las colas de emparejamiento por regiones. Estos cambios buscan adaptar los tiempos de espera a una comunidad más reducida y facilitar que los usuarios encuentren partidas.

La empresa también limitará la tienda interna. Durante esta etapa, los jugadores podrán utilizar la moneda obtenida dentro del juego para adquirir campeones y runas, mientras se aproxima el cierre definitivo.

League of Legends Classic, de Riot Games.
League of Legends Classic, de Riot Games.

Estas modificaciones forman parte de la transición hacia el fin del servicio y no representan una recuperación de la modalidad. Riot no ha anunciado una fecha alternativa para mantener Classic como una experiencia permanente.

Cómo serán los reembolsos de Riot Points

Los usuarios que compraron cosméticos exclusivos de League of Legends Classic recibirán reembolsos automáticos en Riot Points. La compañía indicó que el proceso se completará antes de que termine noviembre de 2026, por lo que no será necesario realizar una solicitud individual según las condiciones anunciadas.

Asimismo, el pase de batalla del segundo acto de la versión 26.21 dejará de tener costo. La medida permitirá que los jugadores accedan a su contenido durante la etapa final sin pagar por ese pase.

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