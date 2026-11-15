Menos ventas, más stock: la demora en definir el cupo de autos híbridos y eléctricos generó 4 meses de colchón a las automotrices

La industria automotriz argentina tiene cuatro meses de tiempo para desagotar parte de su stock acumulado por las menores ventas de 2026.

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La decisión de retrasar casi dos meses la apertura del cupo de autos híbridos y eléctricos para 2027 estuvo marcada por la situación del mercado automotor argentino y por la necesidad de mejorar el volumen de ventas de las marcas tradicionales.

Fuentes cercanas al Gobierno señalaron a Infobae: “hay que entender el momento. Si se abría la licitación en septiembre, los autos llegaban en enero y se volvían a encimar con el cupo 2026. Y eso ya le hizo bastante daño a las automotrices locales este año”.

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El arribo de una gran cantidad de vehículos chinos en pocos meses llevó su participación de mercado al 15%, muy por encima del 5% que registraban cuando comenzó el programa de cupos. Esa cuota habría sido menor si no hubiera coincidido con la contracción general del mercado automotor, que acumula una baja del 13% en los primeros diez meses del año.

“No es lo mismo 50.000 autos sobre 650.000, como se estimaba para 2026, que 80.000 sobre 530.000, como finalmente ocurrirá. Ya no hay forma de lograr más patentamientos que esos”, explicó la misma fuente. “Si eran 50.000, era una cuota menor al 8%; con 80.000 era del 12%, pero con la caída a 530.000 unidades, es del 15%”, completó.

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Por ese motivo, la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa) gestionó ante la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor (DNRPA), dependiente del Ministerio de Justicia, la extensión de la condición de vehículos 0 km de los autos modelo 2026 para 2027. La medida regirá hasta el 1 de abril, incluso por fuera de los plazos aplicados en ocasiones anteriores.

El cupo de autos híbridos y eléctricos de 2025 y 2026 acumuló casi 80.000 unidades en pocos meses y causó un fuerte impacto en la industria local, que cayó más del 25% en un año.

Las terminales locales acumulan una caída promedio del 22,3 %

La pérdida de participación de las automotrices fue mayor que la baja general del 13% en el acumulado de enero a octubre. El promedio de caída de patentamientos entre las nueve marcas con producción local —sin contar a Mercedes-Benz, que fabrica exclusivamente vehículos comerciales— llega al 22,3%.

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Hay un caso particular con Ford, que es la única automotriz que muestra cifras positivas este año: está 2% por encima de sus ventas de los primeros diez meses de 2025. Es también la única fábrica argentina que incorporó un volumen significativo de unidades dentro del cupo de híbridos y eléctricos, con 10.860 unidades de Territory Híbrida.

Si a sus cifras se les restaran las 8.726 unidades vendidas de ese modelo y se consideraran únicamente los vehículos que pagan el arancel del 35%, el total de patentamientos no sería de 44.824, sino de 36.098. En ese escenario, en lugar de estar 2% por encima, Ford estaría 17% por debajo de 2025.

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De hecho, la Ranger registra una caída interanual del 19,7%, lo que confirma que Territory Híbrida sostiene el resultado de Ford. “Nuestra realidad es de una caída que se compensó con Territory, pero nos toca la misma situación de todos, quizás un poco menos que la mayoría”, confiesan desde la marca.

Un caso similar, aunque de menor magnitud, ocurriría con Chevrolet, que incorporó dentro del cupo los modelos Captiva y Spark, que en conjunto sumaron 3.946 unidades. Sin esos autos beneficiados por la reducción arancelaria, sus ventas no alcanzarían las 39.498 unidades, sino las 35.552. Así, la caída del 4% pasaría a ser del 13,6%.

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Algunas marcas, especialmente Ford y Chevrolet, contuvieron parte de su caída de ventas con autos dentro del cupo con beneficio arancelario.

Sin los vehículos del cupo, la caída promedio subiría al 26,6 %

Con sus productos regionales o importados que pagan arancel, la situación de las automotrices sería más homogénea. Toyota caería 23,7 %; Volkswagen el 31,1%; Fiat un 19,5%; Ford 17%; Chevrolet 13,6%; Renault el 38,5 %; Peugeot 33,1 %; Citroën 21,7 %; y Jeep el 41,6 %.

El déficit de patentamientos en los primeros diez meses del año sería, entonces, más pronunciado y alcanzaría un promedio del 26,6% entre todas las terminales. Esto implica que esas nueve marcas vendieron uno menos por cada cuatro vehículos comercializados durante el año anterior.

“El problema no es el volumen de ventas, sino la expectativa que teníamos”, contó Martín Galdeano, presidente de Ford, esta semana durante Fenatran, en diálogo con Infobae. “Todos nos preparamos para 650.000 autos, para una producción y una importación basadas en un mercado de 650.000, y va a ser de 530.000”, señaló.

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Los números acompañan esa reflexión. Al cierre de la tercera semana de octubre ya se habían vendido 460.000 autos, una cifra superior al total anual de 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 y 2024. Solo 2025 tuvo un desempeño mejor, lo que generó una expectativa que no pudo cumplirse este año.

“Una caída del 13% no está mal. No es un mal resultado con tanta competencia nueva y guerra de precios. El problema es que nos cargamos de stock, no tanto la red de concesionarios, sino nosotros en la fábrica, y eso no está bien”, reflexionó Galdeano.

Si la hipótesis de quienes resolvieron retrasar el cupo 2027 es correcta, los datos de los próximos cuatro meses, de noviembrea febrero, deberían reflejar una baja en las ventas de las marcas importadas, en especial las chinas, por la falta de unidades disponibles dentro del cupo.

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Gran parte del volumen autorizado para 2026 ya fue comercializado y los autos del cupo 2027 llegarían desde marzo en adelante. Esos meses serán una oportunidad para que la industria regional reduzca el stock acumulado y corrija un cálculo de demanda que, según admiten en el sector, afectó a todas las terminales.