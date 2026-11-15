Carga de Costa Rica hacia Estados Unidos por puerto de Florida supera los USD 219 millones y crece casi un 18%

El valor de la carga contenerizada costarricense que ingresó a Estados Unidos por Jacksonville superó los USD 219 millones durante el año fiscal 2026.

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El valor de las mercancías enviadas desde Costa Rica hacia Estados Unidos a través del puerto de Jacksonville, Florida, alcanzó los USD 219.3 millones durante el año fiscal 2026, lo que representa un crecimiento del 17.72% respecto al período anterior, según información divulgada por la Autoridad Portuaria de Jacksonville (JAXPORT).

Los datos, recopilados por la plataforma de información comercial PIERS, corresponden al período comprendido entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026, y reflejan un incremento en el valor de la carga contenerizada costarricense que ingresó al mercado estadounidense mediante esta terminal.

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En el ejercicio fiscal anterior, las mercancías movilizadas habían alcanzado los USD 186.3 millones, por lo que el crecimiento interanual representa aproximadamente USD 33 millones adicionales.

Dispositivos médicos lideran las exportaciones

Los equipos médicos concentraron la mayor parte del valor de las mercancías costarricenses ingresadas por Jacksonville, con USD 101.2 millones, equivalentes a aproximadamente el 46% del total.

En segundo lugar se ubicaron los neumáticos, con USD 32.8 millones, mientras que los productos cárnicos representaron USD 22.6 millones.

Estos resultados coinciden con el peso de la industria médica en las exportaciones nacionales. Según cifras de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER), los dispositivos médicos fueron el principal producto de exportación del país durante 2025, con ventas internacionales superiores a USD 10,800 millones.

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El movimiento de productos agrícolas también forma parte de los flujos comerciales. Entre enero y agosto de 2026, las exportaciones de piña registraron un crecimiento del 10%, las de banano aumentaron 13% y los jugos y concentrados de frutas avanzaron 22%.

Además, Costa Rica abastece aproximadamente el 88% de la piña fresca que compra Estados Unidos.

Los dispositivos médicos representaron aproximadamente el 46% del valor de los productos enviados desde Costa Rica a través del puerto estadounidense. Crédito: ForJ Medical CR

Costa Rica destaca entre los socios centroamericanos

El intercambio comercial mediante Jacksonville también registra movimientos importantes en sentido contrario.

Durante el mismo período fiscal, el valor de la carga contenerizada que salió del puerto estadounidense con destino a Costa Rica alcanzó los USD 205.8 millones.

Al sumar ambos sentidos, el movimiento comercial totalizó USD 425.2 millones, ubicando al país como el segundo socio comercial centroamericano de Jacksonville, con una participación del 26.87% del valor regional.

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Costa Rica ocupó el segundo lugar como origen de las importaciones centroamericanas del puerto y el primero como destino de sus exportaciones hacia la región. La comparación excluye a México y la carga rodada.

Juan Pablo Acosta Magaña, director de Ventas de Carga para América Latina de JAXPORT, explicó que la ubicación de las terminales influye en las decisiones de los exportadores.

“Cada vez más exportadores costarricenses usan Jacksonville para llegar a sus clientes en el sureste de Estados Unidos”, señaló.

El puerto de Moín, en Limón, mantiene una conexión marítima semanal directa con Jacksonville, Florida, con un tránsito estimado de cinco días. Crédito: AMP Terminals

Productos refrigerados también aumentan

La carga refrigerada representó el 15.11% del valor total ingresado desde Costa Rica durante el año fiscal 2026.

Entre 2023 y 2026, esta categoría pasó de USD 21.8 millones a USD 33.1 millones, equivalente a un crecimiento acumulado del 51.61%.

Actualmente, el puerto de Moín, en Limón, mantiene una conexión marítima directa semanal con Jacksonville mediante la naviera Crowley, con un tiempo estimado de tránsito de cinco días entre ambas terminales.

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Existe una segunda alternativa operada mediante la alianza Gemini Cooperation, integrada por Hapag-Lloyd y Maersk, que contempla un transbordo en Cartagena, Colombia.

Según JAXPORT, más de 98 millones de consumidores se encuentran a un día de transporte terrestre desde Jacksonville. La terminal también dispone de más de 1,600 conexiones para contenedores refrigerados.

Representantes del puerto visitarán Costa Rica

Los resultados serán presentados durante el VI Foro de Eficiencia Logística, organizado por la Cámara de Exportadores de Costa Rica (CADEXCO), programado para el 17 de noviembre en San José.

En la actividad participarán Juan Pablo Acosta Magaña y David Briceño, director de Desarrollo de Carga para el sureste estadounidense.

Ambos representantes permanecerán en Costa Rica del 16 al 18 de noviembre, período durante el cual sostendrán encuentros con exportadores, agentes de carga y operadores logísticos para analizar las oportunidades comerciales y de transporte mediante el puerto de Jacksonville.

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