Economía

Gustavo Lazzari: “La pelea por el superávit fiscal también se puede hacer bajando impuestos”

El economista y empresario pidió despejar la transición entre un corto plazo en que la infraestructura y la excesiva carga impositiva “saca a los productores del sistema” y reformas de largo plazo en las que “me ato con Milei al lado del mástil”. El también columnista de Infobae en Vivo dijo: “prefiero diez mil veces un chacarero comprando un tractor que un cheto vendiendo un bono”

Gustavo Lazzari - Infobae en vivo
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“Hay un proceso de transformación de largo plazo donde creo que se están haciendo las cosas relativamente bien dentro de lo que se puede (…) es una reforma necesariamente lenta y necesariamente costosa”, dijo el economista Gustavo Lázzari. Entrevistado en radio Splendid el también empresario y dueño del frigorífico porcino Cárdenas y columnista de Infobae en Vivo subrayó la necesidad de facilitar la producción local para arribar al largo plazo que plantea el gobierno.

“No es lo mismo arrancar una caminata si tenés alpargatas, si estás descalzo o tenés buen calzado. No es lo mismo si te agarra un tramo asfaltado o uno empedrado. Por eso cada empresa está en una situación muy particular, donde podemos empezar a discutir si hay cosas para hacer y qué cosas se hacen bien y qué cosas se hacen mal”, señaló en el programa “No vale arrugar”.

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Al respecto, destacó la suspensión del embargo de cuentas por parte de la AFIP que anunció el ministro de Economía, Luis Caputo. “Eso debió haber estado suspendido toda la vida, es una barbaridad conceptual un embargo. En buena hora se suspendió”, subrayó apuntando al problema del endeudamiento que si se deja arreglar “uno a uno como pueda con el sistema bancario” será una solución “lenta” y que dejará “demasiados heridos”.

“¿Qué hacés con la construcción? Dejás que los precios se recuperen de manera que el producto terminado valga más que el insumo, así la gente empieza a construir, o ponés un impuesto cero en la primera vivienda y acelerás el proceso?”, se preguntó. De hecho, siguió, “ahora sacaron una medida de crédito al sistema automotriz (…) están viendo que se puede hacer un poquito de política pública, no se va a manchar el libro de Hayek por esto”.

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Lazzari elogió la suspensión de embargos judiciales por parte de ARCA y dijo que deberán mantenerla todo 2027

En ese contexto Lázzari dijo que en la reforma económica “me ato con Milei al lado del mástil”, pero abogó por una mayor comprensión oficial de los desafíos que día a día enfrenta una empresa en la Argentina.

Las empresas son todas distintas, señaló. En ese contexto “les cambió la bocha, vamos a abrir la economía lo más que se pueda, no ajustar más por inflación, vas a tener que ajustar por costo, bajar los costos dentro de la fábrica. Sí, pero bajame el costo del transporte y bajame los pozos de la ruta, porque si no lo que ahorro en la fábrica lo rompo en punta de eje. Esas cosas requieren un tiempo, una transición. Yo en el largo plazo soy Hayek, como Milei, pero en el corto plazo no” dijo.

Al respecto, explicó la necesidad de “hacer política activa en algunos lados, sector por sector, siempre en la misma tesitura de bajar impuestos, no de subirlos, no de controlar precios, no de controlar tasas de interés. Dentro de la libertad económica hay un montón de herramientas que podés utilizar”. Como ejemplo puso el “impuesto cero a la primera vivienda, ahí te reactiva la compra de ladrillo del obrero. Lo veo en la fábrica todos los días. La gente me pide préstamos para comprar ladrillos, no para comprar dólares”. Y siguió: “¿Cuánto vale un ladrillo? Debe estar 250 mangos, un poquito más. El punto es que la mitad de esos son impuestos. En ese ladrillo del pobre entró la Nación, la Provincia, el Municipio, los Boy Scouts, todos se metieron para morder”, apuntó. Y propuso que durante dos años “no cobren impuestos en los materiales de construcción .. ahí te cambia todo”.

Además, Lázzari sostuvo que la baja del gasto público “está bien, metió culturalmente el tema” pero la distinguió del superávit fiscal. “Había gastos que había que bajar porque no podés gastar en esas cosas, pero la pelea por el superávit también se puede hacer bajando impuestos. Soy de la idea que si bajás impuestos recaudás más y evitás aplastar más gastos que son sensibles, Bajar impuestos te va a recaudar más por el lado de la actividad, más si la baja es sustancial, sostenible y creíble, tres requisitos importantes, por la formalización”.

Un tema de fondo, insistió el economista y empresario es que “hoy tenés una estructura impositiva que te saca fuera del sistema y un sistema financiero que te presta solo contra garantías: la garantía fiduciaria, la declaración de bienes, la hipoteca. Tenés que demostrar que sos Brad Pitt para que te den un perfume”. El mix de trabas crediticias e impuestos altos, prosiguió, impulsa a muchos a evadir. “La gente tiene que ir afuera, pues no puede sobrevivir”. Como contraejemplo propuso: “imaginemos que los impuestos fueran razonables, un IVA de 14%, que Ingresos Brutos se reemplace por otro impuesto más eficiente, que los bancos presten contra facturación y no contra garantía”. En un mundo así, argumentó, “el que evade es un imbécil”.

Lázzari también criticó la insistencia oficial en afirmar que tiene una “bazuca de dólares”. “Es como que vos vas a una casa y te digan, acá está el matafuego”. De hecho, reconoció que la Argentina “está viviendo un momento muy complicado”, al punto que afirmó que la suspensión de embargos judiciales “la van a tener que continuar todo el año que viene, porque si no en mayo esto es una carnicería”. Y si bien evitó afirmar que hay recesión, “la economía está ralentizada, con ventas ralentizadas y márgenes chicos tendiendo a cero. Si no tenés un sistema financiero robusto que te banque los baches, te la pegás”.

Javier Milei sostiene un lanzacohetes del que salen billetes de cien dólares, con el edificio de la Casa Rosada y una bandera argentina detrás.
Para Lazzari, el argumento de la "bazuca de dólares" no es tranquilizador. Es como ir a una casa y que te digan donde está el matafuego, señaló (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lázzari reiteró la necesidad de “un sistema financiero piola, inteligente, que preste a pymes, que tenga la cabeza de que 100 pymes es mejor que un Estado, que una grande. Es muy difícil meter esa cultura en el sistema, pero si no vamos a tener problemas serios de sustentabilidad y de rentabilidad”.

“El sector privado en ese contexto la pasa mal, y hay que cuidarlo porque es la única gallina de los huevos de oro”. Además, propuso ampliar la mirada al conjunto de la economía. “Este tema de vendernos exclusivamente como el éxito minero y petrolero, olvidándonos del resto de los sectores, a mí me rompe las pelotas. Yo recorro el país y veo chacareros que no miran los bonos, no miran el riesgo país, buscan la máquina, compran. Yo prefiero diez mil veces un chacarero comprando un tractor que un cheto vendiendo un bono. Busco esa economía”, concluyó.

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