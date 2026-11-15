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Estonia cerrará su frontera con Rusia tras acusar al Kremlin de ordenar un acto de sabotaje contra una fábrica de drones

El primer ministro Kristen Michal tomó esa decisión luego de que ocho personas fueran detenidas por un intento de incendio contra una empresa de la industria de defensa estonia. La medida comenzará a regir a partir del 1 de diciembre

El primer ministro de Estonia, Kristen Michal, durante una conferencia de prensa en Tallín, el 14 de octubre (REUTERS/Ints Kalnins/archivo).
El primer ministro de Estonia, Kristen Michal, durante una conferencia de prensa en Tallín, el 14 de octubre (REUTERS/Ints Kalnins/archivo).
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Estonia detuvo a ocho personas por un presunto intento de incendiar una fábrica de drones militares cerca de Tallín, un ataque que sus servicios de contrainteligencia atribuyen a la inteligencia militar rusa y que llevó al primer ministro, Kristen Michal, a ordenar el cierre de la frontera con Rusia a partir del próximo 1 de diciembre.

La Fiscalía General dio a conocer las detenciones este domingo. Según el medio público estonio ERR, el intento ocurrió poco después de las 3:06 de la madrugada del sábado 14 de noviembre, cuando alguien trató de entrar en el recinto de la empresa Threod Systems, en Viimsi, al norte de la capital, para provocar un incendio. El personal de seguridad lo frustró. Aunque la propiedad sufrió daños materiales, nadie resultó herido y, según las autoridades, la producción y las entregas no se vieron afectadas. Threod fabrica drones de reconocimiento y de ataque de largo alcance.

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Los ocho detenidos, cuya nacionalidad y edad no se informaron, residen en Letonia. Fueron arrestados por la Policía de Seguridad (KAPO), el servicio de contrainteligencia estonio, y por la Policía y Guardia de Fronteras. La Fiscalía pidió a un tribunal que ordene la detención preventiva de cinco de ellos. La fiscal general, Astrid Asi, explicó que la investigación deberá determinar cómo se organizó el ataque, qué papel tuvo cada implicado y si hay vínculos con otras personas. En esa tarea, según el director de la KAPO, Margo Palloson, fue clave la colaboración de los servicios de seguridad y de la Fiscalía de Letonia.

Palloson fue más lejos y aseguró que la contrainteligencia estonia concluyó que el ataque fue coordinado por el GRU, la inteligencia militar rusa.

“Este fue otro intento de Rusia de organizar un acto de sabotaje en Estonia”, afirmó, según ERR. Añadió que, de haber salido como lo planearon los atacantes, habría causado “un daño muy grande” a la empresa. Hasta el momento, Moscú no se había pronunciado.

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El primer ministro ordenó el cierre de la frontera

El puente sobre el río Narva, que une la ciudad estonia de Narva con Rusia, en el paso fronterizo entre ambos países, el 16 de junio (Reuters/archivo).
El puente sobre el río Narva, que une la ciudad estonia de Narva con Rusia, en el paso fronterizo entre ambos países, el 16 de junio (Reuters/archivo).

Ante esa valoración, el primer ministro Michal dijo que conversó con el ministro del Interior, Igor Taro, sobre cerrar la frontera con Rusia y les pidió a él y a la Oficina de Gobierno que preparen “los pasos necesarios”. Si Moscú sigue con sus operaciones híbridas, sostuvo, “debemos estar preparados para reducir los riesgos”. En su opinión, una medida así disminuiría la amenaza para la población y mostraría que los ataques contra la industria de defensa son inaceptables. Michal sostuvo que el objetivo del Kremlin es “asustarnos, hacernos dudar y debilitar nuestro apoyo a Ucrania”. Por ahora no hay ninguna decisión de cierre.

Luego, el mandatario confirmó la medida. “Tras obtener pruebas claras de que el servicio de inteligencia militar ruso GRU ordenó un acto de sabotaje contra una empresa de la industria de defensa estonia, Estonia cerrará todos los pasos fronterizos en la frontera estonio-rusa a partir del 1 de diciembre”, señaló el ministro de Exteriores, Margus Tsahkna, en redes sociales.

“Rusia debe comprender que las acciones hostiles contra Estonia tienen consecuencias. Los intentos de intimidar, desestabilizar o socavar nuestra seguridad no quedarán sin respuesta”, agregó. Y concluyó: “He informado a mis homólogos de Finlandia, Letonia y Lituania de esta decisión”.

La frontera tiene hoy tres pasos abiertos, Narva, Luhamaa y Koidula, que funcionan de 7 a 19 horas. Narva es, desde la invasión a gran escala de Ucrania en 2022, uno de los pocos cruces terrestres con Rusia que siguen abiertos a viajeros en Europa.

El segundo caso este año

El primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, el canciller alemán, Friedrich Merz, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, junto a un vehículo terrestre no tripulado de Milrem Robotics durante los ejercicios de la OTAN en el Ártico noruego, el 13 de marzo (REUTERS/Bernadett Szabo/archivo).
El primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, el canciller alemán, Friedrich Merz, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, junto a un vehículo terrestre no tripulado de Milrem Robotics durante los ejercicios de la OTAN en el Ártico noruego, el 13 de marzo (REUTERS/Bernadett Szabo/archivo).

El episodio de Viimsi no es el primero. En agosto, un incendio afectó una instalación de Milrem Robotics en Tallín, fabricante de vehículos terrestres no tripulados que se usan en Ucrania. El 29 de septiembre, la KAPO atribuyó ese ataque a los servicios de seguridad rusos y lo calificó de “deliberado y planificado”. Entonces, el canciller Margus Tsahkna convocó al encargado de negocios ruso, mientras el Kremlin rechazó la acusación por infundada. Según ERR, también en ese caso fueron detenidos varios ciudadanos letones.

Para la KAPO, ambos hechos responden a una misma estrategia: Rusia busca sembrar el miedo en la sociedad y las empresas, entorpecer la producción de defensa y evitar que esos productos lleguen a Ucrania. Otras empresas armamentísticas europeas también fueron blanco de ataques en los últimos meses.

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