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Elon Musk y los CEO que han firmado para que regrese Jensen Huang a Nvidia

La petición para restituir a Huang reunió la firma de 5.965 empleados actuales de Nvidia y 1.108 exempleados de la compañía

Elon Musk firmó petición para exigir la reincorporación de Jensen Huang como director ejecutivo de Nvidia. (Reuters)
Elon Musk firmó petición para exigir la reincorporación de Jensen Huang como director ejecutivo de Nvidia. (Reuters)
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Más de 115.000 personas firmaron una petición en línea para exigir la reincorporación de Jensen Huang como director ejecutivo de Nvidia, entre ellas el dueño de Tesla y SpaceX, Elon Musk. El fundador del fabricante de chips renunció el jueves, cuatro días después de admitir una infidelidad con una ejecutiva a la que servicios de inteligencia de Estados Unidos sospechan vinculada con el espionaje chino.

El documento, publicado en una web dedicada, acumulaba hasta la tarde del sábado la firma de 5.965 empleados actuales de Nvidia, 1.108 exempleados y 63.063 accionistas. Sus redactores sostienen que Huang fue apartado “sin un proceso justo” y reclaman a la junta directiva que lo restituya en el cargo mientras se completa una investigación independiente. “Jensen merece el debido proceso, no la justicia de la turba”, señala el texto.

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Musk encabeza el respaldo público al fundador de Nvidia

Entre los firmantes destacados figuran el director ejecutivo de Replit, Amjad Masad; el fundador de Epic Games, Tim Sweeney, y el presidente de Y Combinator, Garry Tan. Musk, además de sumar su firma, publicó un video en la red social X con la leyenda “Jensen” y, horas antes, calificó como “un honor” la posibilidad de contratar al exdirectivo, en respuesta a un usuario que sugería esa opción.

Elon Musk encabezó el respaldo público al fundador de Nvidia y calificó como "un honor" la posibilidad de contratarlo tras su salida de la compañía. (Reuters)
Elon Musk encabezó el respaldo público al fundador de Nvidia y calificó como "un honor" la posibilidad de contratarlo tras su salida de la compañía. (Reuters)

El respaldo se extendió a otras figuras del sector tecnológico y financiero. El cofundador de Binance, Changpeng Zhao, calificó la salida de Huang como “un error” de la compañía, mientras que Sweeney la describió como “un día triste para Nvidia, los desarrolladores, Estados Unidos y toda la humanidad”. El inversor Bill Ackman pidió apoyo para Huang y su familia pese al escándalo y lo definió como “un ser humano increíble”.

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El inversionista Leo KoGuan congela sus compras de acciones

El respaldo también tuvo impacto financiero. El multimillonario Leo KoGuan, con una fortuna estimada en 13.200 millones de dólares según el índice Bloomberg Billionaires, anunció que detendrá nuevas compras de acciones de Nvidia mientras Huang no esté al frente de la compañía. “No habrá más inversión sin Jensen”, afirmó en un mensaje de texto recogido por Bloomberg, en el que precisó haber invertido alrededor de 1.300 millones de dólares en la firma.

KoGuan aclaró que su decisión no implica la venta de sus acciones actuales, sino una pausa en futuras adquisiciones. En una serie de publicaciones en X, comparó la salida de Huang con una hipotética destitución de Steve Jobs en Apple tras el lanzamiento del iPhone y el iPad, y sostuvo que los chips desarrollados por el fundador de Nvidia eran “diez veces más importantes” que ambos productos combinados.

Colette Kress, directora financiera de Nvidia, asumió como directora ejecutiva interina tras la salida de Huang. (Reuters)
Colette Kress, directora financiera de Nvidia, asumió como directora ejecutiva interina tras la salida de Huang. (Reuters)

El inversionista también expresó su intención de invertir en cualquier nueva empresa que Huang pudiera fundar o adquirir en el futuro.

Un escándalo que involucra acusaciones de espionaje

La renuncia de Huang se produjo tras una serie de revelaciones periodísticas. The New York Times informó que el ejecutivo mantuvo una relación con una mujer identificada como Alice Huang, exdirectiva de la firma singapurense Megaspeed International, a quien agencias de inteligencia estadounidenses sospechan reclutada por el Gobierno chino para obtener información. Beijing negó esas acusaciones y las calificó de “infundadas”.

El escándalo se agravó cuando trascendió una segunda relación extramatrimonial de Huang con una ejecutiva que reportaba directamente a él dentro de la compañía. En un correo enviado a los empleados el domingo previo a su salida, Huang había reconocido ser “infiel” a su esposa y pidió disculpas por el daño causado a su familia y a sus colegas.

Alice Huang, exejecutiva de la firma singapurense Megaspeed, es la mujer señalada por servicios de inteligencia estadounidenses como presunta espía china. (Reuters)
Alice Huang, exejecutiva de la firma singapurense Megaspeed, es la mujer señalada por servicios de inteligencia estadounidenses como presunta espía china. (Reuters)

Nvidia designó a su directora financiera, Colette Kress, como directora ejecutiva interina mientras busca un reemplazo permanente, proceso en el que la junta directiva evaluará candidatos internos y externos. Las acciones de la compañía cayeron con fuerza durante la semana posterior al anuncio, en momentos en que legisladores de ambos partidos en el Congreso estadounidense reclaman una investigación más amplia sobre el caso.

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