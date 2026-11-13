Nvidia enfrenta un reclamo interno tras la salida de Jensen Huang: empleados quieren que vuelva

Empleados de Nvidia piden el regreso de Jensen Huang. REUTERS/Manami Yamada/File Photo

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La salida de Jensen Huang de Nvidia provocó una reacción entre los trabajadores de la compañía, donde una publicación en un foro interno superó los 1.600 comentarios, en su mayoría favorables al regreso del empresario. Los empleados cuestionan la decisión de apartarlo de la dirección y reclaman explicaciones sobre las circunstancias que llevaron al fundador a abandonar la empresa después de 33 años.

La información fue revelada por WIRED, que tuvo acceso a comunicaciones internas de la compañía. Aunque los mensajes reflejan un respaldo importante a Huang entre quienes participaron en la discusión, no representan una votación oficial ni permiten determinar qué porcentaje de toda la plantilla está a favor de su reincorporación.

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Mientras tanto, Nvidia mantiene a Colette Kress como consejera delegada interina y continúa con la búsqueda de un sustituto permanente. Por ahora, el consejo de administración no anunció ningún plan para recuperar al empresario.

Jensen Huang renunció a Nvidia luego de descubrirse que le fue infiel a su esposa en varias ocasiones. EFE/EPA/RITCHIE B. TONGO

Más de 1.600 comentarios piden el regreso de Jensen Huang

Según la investigación de WIRED, la discusión comenzó con una publicación de un ingeniero veterano en el buzón interno de sugerencias de Nvidia. El trabajador solicitaba que el consejo de administración escuchara la opinión de los empleados antes de tomar una decisión sobre la continuidad de Huang.

El mensaje fue publicado antes de que se conociera la salida del empresario, pero la cantidad de respuestas aumentó después del anuncio. La publicación superó los 1.600 comentarios, muchos de ellos con pedidos para que el fundador recuperara su puesto como director ejecutivo.

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Algunos trabajadores destacaron su contribución al crecimiento de Nvidia y consideraron que merecía una segunda oportunidad. Otros solicitaron directamente al consejo que encontrara una fórmula para permitir su regreso.

Dentro de la comunicación interna de Nvidia, unos 1600 empleados pidieron el regreso de Jensen Huang como CEO. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Sin embargo, la cifra debe interpretarse con cautela: los 1.600 comentarios no equivalen necesariamente a 1.600 empleados diferentes ni constituyen una consulta formal. Se trata de las intervenciones registradas en una conversación interna.

Los trabajadores quieren conocer los motivos de su salida

El reclamo también se trasladó a otros canales de comunicación. WIRED informó que un empleado envió un correo electrónico a toda la compañía para solicitar mayor transparencia sobre la marcha de Huang y recordar su importancia en la historia de Nvidia.

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Parte de la plantilla esperaba que la investigación independiente impulsada por el consejo de administración concluyera antes de que se produjeran cambios definitivos en la dirección. Sin embargo, la renuncia llegó cuando las pesquisas todavía estaban en una etapa inicial.

La salida del empresario se produjo en medio de reportes sobre su vida personal y posibles implicaciones de seguridad relacionadas con sus vínculos. Huang reconoció en una comunicación interna haber sido infiel a su esposa, aunque las demás acusaciones difundidas no han sido aclaradas públicamente por el antiguo directivo.

Jensen Huang renunció a Nvidia luego de haber sido su CEO durante 33 años. REUTERS/Manami Yamada/File Photo

Nvidia confirmó oficialmente su dimisión, pero no detalló en su comunicado las razones específicas que llevaron al empresario a abandonar sus responsabilidades. Esa falta de explicaciones es uno de los puntos que generan inquietud entre los trabajadores.

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El respaldo a Huang también apareció en LinkedIn

La investigación de WIRED encontró otras manifestaciones de apoyo al fundador. Durante las horas posteriores al anuncio, aproximadamente dos docenas de empleados publicaron mensajes en LinkedIn para destacar su trayectoria y expresar confianza en su liderazgo.

El medio tampoco encontró publicaciones públicas de trabajadores que celebraran su salida durante el periodo examinado. Sin embargo, esto no significa que exista unanimidad dentro de la compañía, ya que las opiniones compartidas en redes sociales no representan necesariamente a toda la plantilla.

El respaldo está relacionado con el papel que Huang desempeñó en la transformación de Nvidia. Bajo su dirección, la empresa pasó de concentrarse en tarjetas gráficas para videojuegos a convertirse en uno de los principales proveedores de procesadores y plataformas para inteligencia artificial.

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Diferentes empleados de Nvidia también lo respaldaron a través de LinkedIn. REUTERS/Manuel Orbegozo

Su liderazgo también estuvo vinculado al desarrollo de CUDA, una plataforma de software que permite aprovechar la capacidad de procesamiento de las GPU y que se convirtió en una ventaja competitiva para la compañía.

Colette Kress continúa al frente de Nvidia de manera interina

Mientras crecen las peticiones de los empleados, Nvidia mantiene el proceso de sucesión anunciado tras la salida de Huang. Colette Kress, quien ocupa la dirección financiera desde 2013, asumió como consejera delegada interina, mientras Harvey C. Jones quedó al frente del consejo de administración.

La empresa indicó que evaluará candidatos internos y externos para elegir a un nuevo CEO permanente, aunque todavía no comunicó una fecha para completar el proceso.

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En su comunicación oficial, Nvidia defendió la continuidad de sus operaciones, sus compromisos comerciales y su hoja de ruta tecnológica. La compañía busca transmitir estabilidad en un momento en que su liderazgo atraviesa una transición inesperada.

Por ahora, los reclamos internos no modificaron la decisión del consejo. Los más de 1.600 comentarios muestran que una parte de los trabajadores quiere recuperar a su fundador, pero su eventual regreso dependerá de una determinación que Nvidia todavía no anunció.